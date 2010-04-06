Outside Bar Trader EA gtr
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.15
- Attivazioni: 10
OUTSIDE BAR TRADER EA - è un sistema di trading intraday di alta qualità basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi!
Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 6 coppie forex!
Utilizza i Set_file (v25.15) dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.
L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di azione dei prezzi outside bar, combinato con tecniche di trend e scalping!
L'EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA.
Caratteristiche dell'EA:
- L'EA può essere eseguito su 6 coppie (8 grafici) contemporaneamente.
- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.
- L'EA ha una gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default.
- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.
- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker. - Sistema di filtraggio intelligente: filtro di tendenza, filtri oscillatore, filtro giorno feriale, filtro orario di lavoro, filtro spread, ecc.
- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.
- Leva finanziaria del conto: qualsiasi nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.
- Coppie di trading: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPUSD (2 grafici).
- Intervallo temporale: H1.
- Orario di operatività: l'EA cerca opportunità di ingresso in base al filtro giorno feriale e al filtro orario di lavoro (nelle sessioni UE e USA). Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di operatività, significa che non erano disponibili segnali di ingresso sul grafico.
- Con funzioni di Trailing Stop e BreakEven adattive.
Come installare:
- Aprire 8 grafici consigliati:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPUSD (2 grafici).
- Selezionare l'intervallo temporale H1 su ciascun grafico.
- Associa l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente all'EA (scarica i Set_file (v25.15) dalla sezione "Commenti" di questa pagina).
- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).
IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le raccomandazioni seguenti:
- ORARIO DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare il filtro Orario di lavoro: inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e ti fornirò i Set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti: ECN o Raw spread per prestazioni migliori.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.