EJ Trend X
- Experts
- Alexandre Bosa
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Pensi che sia facile fare trading in modo profittevole? La maggior parte dei trader scopre rapidamente che non lo è. Il nostro obiettivo è semplice: creare un sistema di trading algoritmico affidabile che svolga il lavoro più difficile al posto tuo, così puoi concentrarti sulla tua vita mentre la strategia opera in background.
Perché EJ Trend X si Distingue
A differenza di molti robot “venditori di sogni” che inseguono guadagni irrealistici a breve termine, il nostro sistema è progettato per garantire coerenza nel lungo periodo.
Ci concentriamo sulle performance annuali, non su picchi mensili di breve durata.
Il nostro processo di sviluppo include:
-
Analisi walk-forward
-
Test di robustezza Monte Carlo
-
Validazione su più mercati e su più timeframe
-
Ottimizzazione dei parametri basata sui dati
Il risultato è una strategia che privilegia stabilità, realismo e adattabilità in diverse condizioni di mercato.
Filosofia delle Performance
Il nostro obiettivo non è impressionare con risultati appariscenti, ma costruire sistemi capaci di resistere alla prova del tempo.
Un EA robusto non è quello con il rendimento mensile più alto, ma quello che mantiene una redditività costante nel lungo periodo.
Sviluppiamo e affiniamo continuamente i nostri sistemi. Questo EA non è il primo né sarà l’ultimo, ma riflette già le conoscenze e l’esperienza accumulate attraverso un ampio processo di sviluppo e test.
Dettagli Tecnici
Coppia consigliata: EURJPY
Timeframe consigliato: H1
Parametro di gestione del rischio: mmRiskedMoney — definisce il rischio monetario fisso per ogni operazione.
Backtest: utilizza l’intera serie di dati disponibile nel tuo account MetaTrader presso il tuo broker per ottenere i migliori risultati.
Tipo di conto: funziona bene sia con conti personali che con conti di prop firm (ad es. FTMO). Effettua sempre i tuoi backtest e test forward prima del trading live.
Disclaimer
Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa sempre accuratamente qualsiasi sistema automatizzato prima di utilizzarlo su un conto reale.
Provalo tu stesso
Se apprezzi sistemi basati su dati, robustezza e aspettative realistiche, questo EA potrebbe adattarsi al tuo stile di trading.
Scarica la demo, esegui i tuoi backtest e verifica se corrisponde ai tuoi obiettivi di trading.