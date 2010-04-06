Support Resistance Levels mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Livelli di Supporto e Resistenza" per MT4.
- L'indicatore "Livelli di Supporto e Resistenza" è un indicatore ausiliario molto utile per il trading.
- "Supporto" e "Resistenza" sono zone importanti sul grafico rispettate dal prezzo.
- Il livello di supporto è il punto in cui il prezzo smette regolarmente di scendere e rimbalza.
- Il livello di resistenza è il punto in cui il prezzo normalmente smette di salire e torna a scendere.
- L'indicatore "Livelli di Supporto e Resistenza" mostra i livelli recenti:
- Livelli di resistenza: linee rosse. Livelli di supporto: linee blu.
- Il numero di barre utilizzate per il calcolo, il tipo di linea e il colore possono essere regolati nelle impostazioni.
- L'indicatore "Livelli di Supporto e Resistenza" è ottimo per pianificare obiettivi di Take Profit, inversioni di prezzo e retest tramite pattern di Price Action.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.