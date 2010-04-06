MFI for 8 Symbols mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "MFI per 8 simboli" per MT4, senza ridisegno.
- Il Money Flow Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare le zone di ipervenduto e ipercomprato.
- È ottimo per rilevare le entrate di vendita da ipercomprato quando l'MFI è superiore a 80 e le entrate di acquisto da ipervenduto quando è inferiore a 20.
- L'MFI è molto utile per il rilevamento delle divergenze ed è ottimo anche da combinare con la Price Action.
- "MFI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori MFI di un massimo di 8 simboli diversi su un solo grafico.
- L'oscillatore MFI fornisce informazioni sul momentum rialzista e ribassista dei prezzi.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.