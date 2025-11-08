Focus Time Line Mini

Panoramica del Prodotto

Non importa quanto sposti o zoomi il grafico: puoi tornare immediatamente ai punti temporali di interesse con un solo clic.
Cambia il timeframe o ingrandisci/riduci: un pulsante ti riporta al punto da osservare.
Non perdere di vista barre importanti o punti di analisi e controlla i grafici in modo efficiente con questo strumento affidabile.

Focus Time Line Mini è una versione leggera di Focus Time Line.
Focus Time Line Mini può essere utilizzato una sola volta, per un periodo di 7 giorni.
Se desideri continuare a usarlo, prendi in considerazione la versione a pagamento Focus Time Line.
👉https://www.mql5.com/it/market/product/154363

Funzioni dei Pulsanti

Pulsante FocusTimeLine

  • Clicca per impostare il punto temporale da osservare (FocusTimeLine).

Pulsante FocusPosition

  • Modifica la posizione di visualizzazione di FocusTimeLine durante lo spostamento del focus:

    • Right: Vicino al bordo destro

    • Center: Vicino al centro

    • Left: Vicino al bordo sinistro

  • Ogni clic cambia sequenzialmente la posizione di visualizzazione.

Pulsante Focus

  • Sposta il grafico immediatamente al punto temporale di FocusTimeLine.

Pulsante End

  • Rimuove tutti i pulsanti e chiude il programma.

Come Usare

  1. Aggiungi il programma FocusTimeLine al grafico.

  2. Clicca sul pulsante Create FocusTimeLine.

  3. Clicca sul pulsante visualizzato Click this button to create FocusTimeLine at desired point per creare una linea verticale (FocusTimeLine) al punto temporale desiderato.

  4. Clicca su Focus Position per alternare la posizione (Right / Center / Left).

  5. Clicca su Focus per spostare immediatamente il grafico al FocusTimeLine.

  6. Clicca su END per chiudere il programma e nascondere tutti i pulsanti.

Note

  • È possibile creare solo una FocusTimeLine alla volta.

Installazione

  • Accedi a MT5, cerca questo prodotto nel Market e clicca su Download per installarlo automaticamente.

  • Verrà visualizzato in Navigator → Expert Advisors (EA) → Market.

  • Trascina sul grafico o fai doppio clic per aggiungere.

Requisiti Consigliati

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 core / 8 thread)

  • RAM: 8GB

Può funzionare anche su Mac o altri ambienti, non testato.

Rischi

  • Questo strumento non ha funzioni di trading, quindi non comporta rischi finanziari.


