Focus Time Line Mini
- Utilità
- Gakko Takahashi
- Versione: 1.0
Panoramica del Prodotto
Non importa quanto sposti o zoomi il grafico: puoi tornare immediatamente ai punti temporali di interesse con un solo clic.
Cambia il timeframe o ingrandisci/riduci: un pulsante ti riporta al punto da osservare.
Non perdere di vista barre importanti o punti di analisi e controlla i grafici in modo efficiente con questo strumento affidabile.
Focus Time Line Mini può essere utilizzato una sola volta, per un periodo di 7 giorni.
Se desideri continuare a usarlo, prendi in considerazione la versione a pagamento Focus Time Line.
👉https://www.mql5.com/it/market/product/154363
Funzioni dei Pulsanti
Pulsante FocusTimeLine
-
Clicca per impostare il punto temporale da osservare (FocusTimeLine).
Pulsante FocusPosition
-
Modifica la posizione di visualizzazione di FocusTimeLine durante lo spostamento del focus:
-
Right: Vicino al bordo destro
-
Center: Vicino al centro
-
Left: Vicino al bordo sinistro
-
-
Ogni clic cambia sequenzialmente la posizione di visualizzazione.
Pulsante Focus
-
Sposta il grafico immediatamente al punto temporale di FocusTimeLine.
Pulsante End
-
Rimuove tutti i pulsanti e chiude il programma.
Come Usare
-
Aggiungi il programma FocusTimeLine al grafico.
-
Clicca sul pulsante Create FocusTimeLine.
-
Clicca sul pulsante visualizzato Click this button to create FocusTimeLine at desired point per creare una linea verticale (FocusTimeLine) al punto temporale desiderato.
-
Clicca su Focus Position per alternare la posizione (Right / Center / Left).
-
Clicca su Focus per spostare immediatamente il grafico al FocusTimeLine.
-
Clicca su END per chiudere il programma e nascondere tutti i pulsanti.
Note
-
È possibile creare solo una FocusTimeLine alla volta.
Installazione
-
Accedi a MT5, cerca questo prodotto nel Market e clicca su Download per installarlo automaticamente.
-
Verrà visualizzato in Navigator → Expert Advisors (EA) → Market.
-
Trascina sul grafico o fai doppio clic per aggiungere.
Requisiti Consigliati
-
OS: Windows 11
-
MT5: Build 5320 / Build 5260
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 core / 8 thread)
-
RAM: 8GB
Può funzionare anche su Mac o altri ambienti, non testato.
Rischi
-
Questo strumento non ha funzioni di trading, quindi non comporta rischi finanziari.