MarketPowerTrend è un robot trend-following per il trading di EURUSD sulla piattaforma MT4. MarketPowerTrend prende decisioni di acquisto e vendita utilizzando un algoritmo unico sviluppato dall'autore. MarketPowerTrend è molto facile da configurare: basta inserire StopLoss, TakeProfit e volume, ed è pronto all'uso. Dopo un acquisto o una vendita, MarketPowerTrend ti avviserà con un segnale acustico. MarketPowerTrend non supporta strategie Martingala o Grid. MarketPowerTrend negozia solo EURUSD sul timeframe H1. MarketPowerTrend non negozia altre coppie di valute. Poiché MarketPowerTrend continua a gestire l'operazione eseguita dopo l'acquisto o la vendita, è severamente vietato passare dal timeframe H1 ad altri timeframe dopo un acquisto o una vendita. Importante: i risultati effettivi sui conti reali dipendono fortemente dalle condizioni fornite al trader dal broker reale. Pertanto, il venditore avverte i futuri acquirenti del nostro robot di trading che comprendono tutti i rischi del trading reale e che la decisione di acquistare il nostro prodotto è presa a proprio rischio e pericolo.