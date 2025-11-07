Project Smartingale

Smartingale è un Expert Advisor (EA) innovativo progettato specificamente per il mercato azionario, che combina la potenza dell'indicatore RSI con la conferma di una Media Mobile per eseguire ordini di acquisto utilizzando una strategia gestita di Martingala.

Come Funziona Smartingale?

La logica centrale di Smartingale si basa sull'identificazione di punti di ingresso potenziali in zone di ipervenduto con una conferma di tendenza rialzista.

Condizione di Ingresso Principale: L'EA attende che l'indicatore RSI raggiunga o scenda al di sotto di un livello di ipervenduto predefinito (ad esempio, 30). Ciò segnala un'attività potenzialmente ipervenduta e che potrebbe essere pronta per un rimbalzo. Conferma della Tendenza: Per filtrare i falsi segnali e operare nella direzione della tendenza generale, l'EA richiede che una specifica Media Mobile abbia una pendenza rialzista. Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, Smartingale esegue un ordine di ACQUISTO. Focus sulle Tendenze Alte: Poiché il mercato azionario ha una tendenza intrinseca alla crescita a lungo termine, Smartingale è configurato per aprire solo operazioni di ACQUISTO. Ciò si allinea con la filosofia di "comprare sui cali" nei mercati con una tendenza al rialzo. Gestione delle Operazioni con Martingala: Se un'operazione iniziale diventa sfavorevole, l'EA attiva i livelli di Griglia (Martingala). L'unicità di Smartingale risiede nella sua configurazione della distanza della griglia basata su percentuali: Distanza tra le Griglie (%): Invece di punti fissi, si definisce una percentuale. L'EA calcolerà la distanza per il livello successivo di Martingala in base a quella percentuale del prezzo corrente dal minimo 0 (o dal prezzo di ingresso iniziale, in base alla logica programmata). Ciò consente un adattamento dinamico alla volatilità di ogni azione.

Take Profit Percentuale: Il livello di Take Profit per chiudere l'intera posizione della griglia è anch'esso impostato come una percentuale, garantendo un obiettivo di profitto proporzionale al movimento del mercato.

Caratteristiche e Parametri Personalizzabili

Smartingale offre il controllo totale sulla strategia attraverso i suoi parametri regolabili:

Impostazioni di Trading: Lotto Iniziale : Dimensione del lotto per la prima operazione.

Impostazioni della Strategia: Periodo RSI : Periodo di calcolo per l'indicatore RSI. Livello di Ipervenduto RSI : Livello (es. 30) che attiva il segnale. Periodo Media Mobile : Periodo della Media Mobile per la conferma. Metodo Media Mobile : Tipo di MA (es. Esponenziale, Semplice, Smussata).

Impostazioni di Martingala e Gestione del Rischio: Numero Massimo di Griglie : Limite degli ordini di Martingala che l'EA può piazzare. Moltiplicatore del Lotto : Fattore per cui il lotto viene moltiplicato ad ogni livello di griglia (es. 2,0, 1,5). Distanza tra le Griglie (%) : Parametro chiave. La percentuale di calo del prezzo che attiva il livello successivo di Martingala. Take Profit Globale (%) : Percentuale di profitto sul prezzo di ingresso medio per chiudere l'intera posizione in profitto.



Raccomandazioni per Prestazioni Massime

Timeframe Consigliato: Per allinearsi con la tendenza a lungo termine delle azioni, si raccomanda di utilizzare Smartingale su timeframe più alti come H4 (4 ore) o D1 (Giornaliero) .

Configurazione per Azione! Questo è un punto cruciale per il successo. Non esiste un'impostazione "universale" che funzioni per tutte le azioni. La volatilità, l'intervallo di prezzo e il comportamento di ogni azione (es. Apple vs. Tesla) sono unici. Per sfruttare al massimo Smartingale, l'utente DEVE creare, testare e ottimizzare una configurazione specifica per ogni asset. Regolare la Distanza tra le Griglie (%) e il Take Profit (%) in base alla volatilità storica di ogni azione è essenziale per evitare che la griglia si attivi prematuramente o che il Take Profit non venga mai raggiunto.

Comunità e Miglioramento Continuo

Crediamo nel miglioramento continuo e valorizziamo la comunità dei trader. Se avete idee, suggerimenti o modifiche che potrebbero migliorare l'EA, ci piacerebbe leggerle nella sezione commenti! Ogni opinione su nuove funzionalità, ottimizzazioni del codice o aggiustamenti della logica di trading è ben accetta.

Dichiarazione di Non Responsabilità Legale

IMPORTANTE AVVERTENZA SUL RISCHIO

Il software Expert Advisor "Smartingale" è fornito COSÌ COM'È, senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. L'uso di questo software per il trading sui mercati finanziari comporta un ALTO LIVELLO DI RISCHIO e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Il trading di azioni, forex, CFD e altri strumenti finanziari è intrinsecamente speculativo e esiste la possibilità che tu possa subire perdite significative o addirittura perdere l'intero capitale investito. Non dovresti investire denaro che non puoi permetterti di perdere.

Lo sviluppatore, il distributore e qualsiasi persona o entità associata alla creazione e alla diffusione di Smartingale NON GARANTISCONO alcun profitto o risultato specifico derivante dall'uso di questo EA. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.

L'utente riconosce e accetta che:

È l'unico e totale responsabile della comprensione dei rischi associati al trading. È l'unico e totale responsabile della configurazione, personalizzazione, monitoraggio e utilizzo dell'Expert Advisor Smartingale sul proprio conto di trading. Deve testare accuratamente l'EA su un Conto Demo prima di considerarne l'uso con denaro reale. Accetta che qualsiasi decisione di trading presa sulla base dei segnali di questo EA è a proprio rischio e discrezione.

Questo EA è uno strumento di automazione che esegue una strategia basata su parametri definiti dall'utente. L'utente è il solo responsabile dell'adeguatezza della strategia e della gestione del proprio capitale e rischio. Si raccomanda vivamente di seek independent financial advice from a qualified professional se si hanno dubbi.

Utilizzando l'Expert Advisor Smartingale, l'utente accetta i presenti termini e solleva da qualsiasi responsabilità tutte le parti coinvolte nella sua creazione per eventuali perdite finanziarie, errori, omissioni o interruzioni nel funzionamento del software.