Invisible TP and SL by Ticket MT5

Invisible TP and SL by Ticket 🎯

Prendi il pieno controllo delle tue operazioni con precisione e discrezione.

Questo Expert Advisor ti consente di impostare i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per un numero di ticket specifico, senza dover aprire più grafici o utilizzare più EAs.

💡 Come funziona:

Apri le impostazioni dell’EA, inserisci il numero del ticket dell’operazione aperta, imposta i valori di TP e SL, e l’EA aggiornerà quei livelli solo per quella posizione.

Se vuoi modificare un’altra operazione, riapri le impostazioni, cambia il numero del ticket e i nuovi valori di TP/SL. Non è necessario collegare l’EA a un altro grafico.

⚙️ Caratteristiche principali

✅ Controllo per ticket: Gestisci TP e SL di un’unica operazione tramite il numero del ticket.

✅ Modalità visibile o invisibile: Scegli se i tuoi TP/SL sono nascosti al broker o visibili.

✅ Unità flessibili: Imposta TP e SL in pips, punti o denaro.

✅ Supporto per ordini pendenti: Puoi includerli o ignorarli.

✅ Linee invisibili: Mostra TP/SL nascosti direttamente sul grafico.

✅ Protezione ordini bloccati: Non modifica SL su ordini con profitto bloccato.

✅ Veloce e leggero: Funziona su un solo grafico e si aggiorna istantaneamente.

🚀 Perché ti piacerà

• Nessuna configurazione complicata o grafici multipli.

• Controllo totale del rischio e del profitto in modo discreto.

• Ideale per trader che vogliono nascondere la propria strategia al broker.

• Perfetto per trader manuali che gestiscono più ticket contemporaneamente.

Inizia a usare Invisible TP and SL by Ticket oggi e rendi la gestione dei tuoi trade più veloce, pulita e intelligente. ⚡

