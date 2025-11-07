Zenth Bot
- Experts
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Step 1: Contact me. Step 2: Receive guidance + settings. Step 3: Proper backtest results.
IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione completo e le istruzioni per la configurazione.
Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Zenth, il consulente esperto che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatizzato. Questo EA garantisce precisione e coerenza nell'esecuzione delle operazioni.
Il prezzo di Zenth aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per bloccare la tua tariffa prima che il prezzo raggiunga il suo valore finale di $1200.
Strategia Innovativa
Contrariamente ai consulenti esperti convenzionali, Zenth impiega una strategia di trading multi-livello che si adatta alle condizioni di mercato dinamiche.
Questo approccio unico offre prestazioni superiori, rendendo Zenth una scelta affidabile per i trader che mirano a ottimizzare i propri rendimenti.
Raccomandazioni Chiave
Per risultati ottimali, assicurati delle seguenti condizioni:
- Simbolo di Trading: US500,UK100
- Timeframe: M30
- Deposito Minimo: $200 (Consigliato: $500)
- Tipo di Conto: ECN o Conti con Spread Raw
- Brokers: Utilizza broker con spread bassi per i migliori risultati.
- Leva: 1:100 o superiore (1:200 consigliata per prestazioni ottimali).
Specifiche e Configurazione
Zenth è facile da configurare e richiede una configurazione minima. Le caratteristiche principali includono:
- Funzionalità automatica di dimensionamento dei lotti per scalabilità.
- Un’unica configurazione del grafico
- Utilizzo di VPS consigliato per operazioni 24/7.
Ulteriori dettagli su: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
Unisciti al nostro canale MQL5 per ricevere le ultime notizie: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor