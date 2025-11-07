Zenth Bot

Zenth - Il Consulente Esperto Definitivo Introduzione a Zenth

Step 1: Contact me. Step 2: Receive guidance + settings. Step 3: Proper backtest results.

IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione completo e le istruzioni per la configurazione.


Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Zenth, il consulente esperto che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatizzato. Questo EA garantisce precisione e coerenza nell'esecuzione delle operazioni.


Il prezzo di Zenth aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per bloccare la tua tariffa prima che il prezzo raggiunga il suo valore finale di $1200.


Strategia Innovativa

Contrariamente ai consulenti esperti convenzionali, Zenth impiega una strategia di trading multi-livello che si adatta alle condizioni di mercato dinamiche.

Questo approccio unico offre prestazioni superiori, rendendo Zenth una scelta affidabile per i trader che mirano a ottimizzare i propri rendimenti.


Raccomandazioni Chiave

Per risultati ottimali, assicurati delle seguenti condizioni:

  • Simbolo di Trading: US500,UK100
  • Timeframe: M30
  • Deposito Minimo: $200 (Consigliato: $500)
  • Tipo di Conto: ECN o Conti con Spread Raw
  • Brokers: Utilizza broker con spread bassi per i migliori risultati.
  • Leva: 1:100 o superiore (1:200 consigliata per prestazioni ottimali).


    Specifiche e Configurazione

    Zenth è facile da configurare e richiede una configurazione minima. Le caratteristiche principali includono:

    • Funzionalità automatica di dimensionamento dei lotti per scalabilità.
    • Un’unica configurazione del grafico
    • Utilizzo di VPS consigliato per operazioni 24/7.


    Ulteriori dettagli su: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Unisciti al nostro canale MQL5 per ricevere le ultime notizie: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor

    Altri dall’autore
    Drovi MT5
    Musthaq Ahamed Badurdeen
    Experts
    Drovi EA - Il Massimo Expert Advisor Presentazione di Drovi EA IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, invia un messaggio privato per ricevere il manuale completo di installazione e le istruzioni di configurazione. Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Drovi EA , l'expert advisor che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatico. questo EA assicura precisione e coerenza nell'esecuzione degli scambi. Il prezzo di Drovi EA aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per fissa
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione