Raja Trading - Jaringan Hibrida

Deskripsi Singkat

Expert Advisor (EA) canggih yang menggabungkan strategi Grid dengan Lot Multiplier dan Basket Trailing Stop berbasis moneter untuk mengamankan akumulasi keuntungan.

Deskripsi Lengkap

Raja Trading - Hybrid Grid adalah Expert Advisor yang sepenuhnya otomatis dan dirancang untuk bekerja di berbagai pasar. EA ini menggunakan strategi layering (Grid) untuk mengelola posisinya.

Alih-alih menutup perdagangan satu per satu, EA ini berfokus pada keuntungan gabungan (keranjang) . Ketika total keuntungan dari semua posisi terbuka (BELI atau JUAL) mencapai jumlah target dalam mata uang (misalnya, $2,00), EA akan menutup semuanya secara bersamaan.

EA juga dilengkapi dengan manajemen risiko bawaan, termasuk batas kerugian harian dan batas keuntungan harian untuk secara otomatis menghentikan perdagangan setelah target tercapai.

🔴 PERINGATAN RISIKO KRITIS

EA ini menggunakan strategi Grid dan Lot Multiplier (Martingale) .

Strategi ini memiliki risiko yang sangat tinggi dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan (termasuk Margin Call ) jika tren pasar yang kuat dan satu arah terjadi tanpa koreksi apa pun.

Sangat disarankan untuk menggunakan EA ini hanya pada Akun Cent .

Jika menggunakan akun Standar, pastikan Anda memiliki modal yang sangat besar dan menggunakan ukuran lot awal yang sangat kecil (misalnya, 0,01).

Selalu lakukan uji ulang dan jalankan pada akun demo setidaknya selama 1-2 bulan sebelum menggunakannya pada akun riil.

Gunakan pada VPS (Virtual Private Server) untuk operasi 24/7.

🚀 Fitur Utama

Strategi Grid Hibrida: Membuka lapisan baru jika posisi sebelumnya rugi, berdasarkan jarak titik yang ditentukan.

Pengganda Lot (Martingale): Secara otomatis meningkatkan ukuran lot untuk setiap lapisan baru (dapat dikonfigurasi; atur ke 1,0 untuk menonaktifkan).

Penutupan Keranjang (Moneter): Menutup semua posisi berdasarkan total keuntungan dalam mata uang (misalnya, $2,00), bukan pip.

Basket Trailing Stop (Moneter): Jika laba keranjang melampaui target, EA akan mengunci laba dan melacaknya berdasarkan jarak moneter (misalnya, $0,10).

Trailing Stop Tunggal: Jika hanya 1 posisi terbuka, EA akan menggunakan trailing stop standar berbasis poin.

Manajemen Akun: Secara otomatis menghentikan EA jika target keuntungan harian atau batas kerugian harian tercapai.

Kontrol Penuh: Tetapkan jarak grid, pengali lot, dan jumlah lapisan maksimum.

Panel Info: Menampilkan status EA dan untung/rugi langsung di grafik Anda.

Parameter Input (Pengaturan EA)

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter input yang dapat Anda atur:

Pengaturan Tampilan

InpBackgroundColor: Warna latar belakang untuk teks panel info.

InpOpacity: Opasitas latar belakang (0-255).

InpFontSize: Ukuran font untuk panel info.

InpFontColor: Warna font untuk panel info.

InpCorner: Posisi panel info (0=Kiri Atas, 1=Kanan Atas).

InpX_Offset: Jarak panel dari sisi Kiri/Kanan.

InpY_Offset: Jarak panel dari sisi atas.

InpPanelWidth: Lebar panel info.

InpColonX_Offset: Posisi untuk karakter titik dua (:).

Pengaturan Sinyal

InpSignalTimeframe: Jangka waktu yang digunakan EA untuk menentukan sinyal masuk awal.

Pengaturan Posisi

InpMagicNumber: ID unik untuk EA ini untuk menghindari konflik dengan EA lain.

InpInitialLot: Ukuran lot untuk posisi pertama (lapisan 1).

InpComment: Komentar yang muncul pada setiap pesanan.

Pengaturan Trailing Stop (HANYA UNTUK 1 POSISI)

InpTrailingStartPoints: Jumlah keuntungan (dalam poin) untuk mengaktifkan trailing stop (jika hanya 1 posisi yang terbuka).

InpTrailingDistancePoints: Jarak Stop Loss dari harga saat ini (dalam poin) saat trailing.

Pengaturan Pelapisan (Kisi)

InpGridDistancePoints: Jarak kerugian (dalam poin) dari posisi terakhir untuk membuka lapisan baru.

InpLotMultiplier: Pengali lot untuk lapisan baru (misalnya, 1,5). (Atur ke 1,0 untuk lot yang sama / Non-Martingale) .

InpMaxLayers: Jumlah maksimum posisi/lapisan yang diizinkan untuk dibuka.

Pengaturan Tutup Keranjang (UNTUK >1 POSISI)

InpBasketProfitTargetMoney: Target keuntungan dalam mata uang (misalnya, 2.0) untuk menutup semua posisi.

InpUseBasketTrailing: Mengaktifkan (benar) atau menonaktifkan (salah) fitur penghentian jejak keranjang.

InpBasketTrailingDistanceMoney: Jarak (dalam uang) dari puncak keuntungan saat jejak keranjang aktif.

Pengaturan Manajemen Akun