Imperium Mini

👑 Imperium Mini — La versione leggera di Imperium

Imperium Mini è l’edizione gratuita del nostro robot di trading professionale Imperium, disponibile sul mercato MT5.
Questa versione ti permette di esplorare la logica di trading e il comportamento base dell’EA, ma con prestazioni e ottimizzazione limitate rispetto alla versione completa.

Se desideri sbloccare tutta la potenza, la stabilità e la redditività del robot, ti consigliamo vivamente di passare alla versione completa “Imperium”, disponibile per soli 30 €.

⚙️ Informazioni principali

✅ Funziona su EUR/USD
✅ Progettato per broker ECN (gli account Standard di IC Markets funzionano perfettamente)
✅ Leva consigliata: 1:500
✅ Compatibile con qualsiasi capitale, più sicuro da 1 000 € in su
⚠️ I set file e le impostazioni di ottimizzazione sono riservati agli utenti paganti
💼 Ideale per testare e comprendere il sistema prima del trading reale

⚡ Perché passare a Imperium (Versione Completa)?

📉 Drawdown più bassi
💰 Maggiore redditività grazie a ottimizzazioni avanzate
🧠 Logica interna e filtri decisionali migliorati
🧩 Accesso ai set file e configurazioni ufficiali
🔧 Parametri di trading completamente ottimizzati per ogni condizione di mercato
💸 Disponibile a soli 30 €


Filtro:
alb.004
17
alb.004 2025.11.05 20:19 
 

I prefer paid version but that's also good for a free bot, good work

Hugo Garcia
288
Risposta dello sviluppatore Hugo Garcia 2025.11.05 20:56
Glad you enjoyed it! Even the free version carries Imperium’s DNA 👑
Mix Street
19
Mix Street 2025.11.05 20:05 
 

Imperium, always good !

Hugo Garcia
288
Risposta dello sviluppatore Hugo Garcia 2025.11.05 20:55
Imperium never disappoints 👑 Thanks for your support!
