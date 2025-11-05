👑 Imperium Mini — La versione leggera di Imperium

Imperium Mini è l’edizione gratuita del nostro robot di trading professionale Imperium, disponibile sul mercato MT5.

Questa versione ti permette di esplorare la logica di trading e il comportamento base dell’EA, ma con prestazioni e ottimizzazione limitate rispetto alla versione completa.

Se desideri sbloccare tutta la potenza, la stabilità e la redditività del robot, ti consigliamo vivamente di passare alla versione completa “Imperium”, disponibile per soli 30 €.

⚙️ Informazioni principali

✅ Funziona su EUR/USD

✅ Progettato per broker ECN (gli account Standard di IC Markets funzionano perfettamente)

✅ Leva consigliata: 1:500

✅ Compatibile con qualsiasi capitale, più sicuro da 1 000 € in su

⚠️ I set file e le impostazioni di ottimizzazione sono riservati agli utenti paganti

💼 Ideale per testare e comprendere il sistema prima del trading reale

⚡ Perché passare a Imperium (Versione Completa)?

📉 Drawdown più bassi

💰 Maggiore redditività grazie a ottimizzazioni avanzate

🧠 Logica interna e filtri decisionali migliorati

🧩 Accesso ai set file e configurazioni ufficiali

🔧 Parametri di trading completamente ottimizzati per ogni condizione di mercato

💸 Disponibile a soli 30 €