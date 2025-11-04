Neon Feather MT5
- Experts
- Aditya Rahmatuloh Tresnadi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Neon Feather è sviluppato per i trader che valutano esecuzione misurata, esposizione minima e automazione consapevole degli eventi. È progettato per funzionare sotto pressione — adattandosi ai picchi di volatilità, evitando reazioni emotive e eseguendo solo in base a criteri strutturati.
Ambiente di Esecuzione: Attacca a GBPNZD su timeframe M30. Il sistema è progettato per gestire il proprio stack logico completo da un singolo grafico e operare internamente attraverso le coppie definite. Non è richiesta alcuna installazione multi-grafico.
Panoramica della Logica del Sistema
Esecuzione Basata sulla Struttura: Questo EA si basa su una combinazione di struttura dei prezzi, flusso di slancio e condizioni di volatilità basate sul tempo. Gli ingressi di trading sono rari, deliberati e avvengono solo dopo che più strati di conferma sono soddisfatti. La logica evita di inseguire il prezzo o di reagire a configurazioni incomplete.
Canali & Guida
- Istruzioni & Configurazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763784
- Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/adityasystem
