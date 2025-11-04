Neon Feather MT5

Il prezzo attuale è 99 per solo 10 copie, solo 9 è rimasto... aumenterà a 126 USD dopo di ciò.





Neon Feather è sviluppato per i trader che valutano esecuzione misurata, esposizione minima e automazione consapevole degli eventi . È progettato per funzionare sotto pressione — adattandosi ai picchi di volatilità, evitando reazioni emotive e eseguendo solo in base a criteri strutturati.





Contattami per ottenere una versione di prova dell'account demo. Per risultati di backtest accurati, contattami e fornirò la guida e il file .ini. Dopo l'acquisto, contattami per ricevere un EA gratuito come regalo di ringraziamento.



Ambiente di Esecuzione: Attacca a GBPNZD su timeframe M30. Il sistema è progettato per gestire il proprio stack logico completo da un singolo grafico e operare internamente attraverso le coppie definite. Non è richiesta alcuna installazione multi-grafico.

Panoramica della Logica del Sistema

Esecuzione Basata sulla Struttura: Questo EA si basa su una combinazione di struttura dei prezzi, flusso di slancio e condizioni di volatilità basate sul tempo. Gli ingressi di trading sono rari, deliberati e avvengono solo dopo che più strati di conferma sono soddisfatti. La logica evita di inseguire il prezzo o di reagire a configurazioni incomplete.



