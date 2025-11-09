GJ Smasher EA
- Alexandre Bosa
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Promozione: Solo 3 copie disponibili al prezzo attuale!
Prossimo prezzo: $219,99 USD
Presentiamo il nuovo e potente GJ Smasher MT5 — un Expert Advisor progettato specificamente per GBPJPY.
Creato attraverso un processo di sviluppo intelligente (basato sul machine learning) e una logica di livello hedge fund, offre un’esecuzione precisa, protezione contro l’overfitting e un reale vantaggio sul mercato.
GJ Smasher è un avanzato sistema automatizzato di trend following, pensato per i trader che cercano una strategia solida e risultati costanti.
Grazie a un motore intelligente di analisi delle tendenze, identifica i movimenti di mercato inefficienti ed esegue operazioni con eccezionale precisione, risultando efficace in qualsiasi condizione di mercato.
Impostazioni Consigliate
Coppia di valute: GBPJPY
Timeframe: H1 (1 ora)
Deposito minimo: 300 USD
Parametro EA: mmRiskedMoney (importo fisso di denaro da rischiare per operazione — l’unico parametro che devi modificare)
Requisiti del Conto
Tipo: Hedging (copertura)
Broker: Spread ridotti e esecuzione rapida
VPS: Consigliato per prestazioni ottimali
Caratteristiche Principali
-
Trading completamente automatizzato
-
Logica di strategia semplice ma potente
-
Esecuzione ad alte prestazioni
-
Basso drawdown
-
Nessuna strategia rischiosa (no martingala, no griglia, ecc.)
-
Più di due operazioni al mese
Come Funziona
-
Acquista GJ Smasher MT5 sul Mercato MQL5;
-
Installalo su MetaTrader 5;
-
Eseguilo su un VPS attivo 24/7;
-
Lascia che l’EA faccia tutto per te — totalmente automatizzato e senza stress!