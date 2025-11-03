ABMA Anchored MT5
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Indicatore ancorato ABMA (media mobile di Bollinger adattiva con ancore)
Approccio potente e flessibile alle medie mobili adattive che consente ai trader di ancorare la propria analisi a qualsiasi punto specifico dell'andamento dei prezzi.
È possibile posizionare manualmente l'ancora in qualsiasi posizione desiderata, ad esempio un massimo o un minimo oscillante , un punto di breakout o una candela con un volume significativo , ottenendo così il pieno controllo su come l'indicatore si adatta alla struttura del mercato.
Ancora principale con controllo temporale
- L' ancora principale include un'impostazione di intervallo di tempo integrata, che consente di allinearsi automaticamente con un intervallo di tempo selezionato, ad esempio giornaliero , settimanale o mensile .
-Ciò semplifica la sincronizzazione dell'ABMA con trend su intervalli temporali più ampi o livelli strutturali chiave senza dover effettuare regolazioni manuali.
Ancoraggio secondario per analisi duale
-Oltre all'ancora principale, l'indicatore è dotato di un'ancora secondaria che genera un ABMA aggiuntivo.
-Questa ancora secondaria rimane liberamente mobile , anche quando l'ancora primaria è basata su un intervallo di tempo.
- È possibile attivarla utilizzando il pulsante Doppio sulla carta, che posiziona immediatamente una linea di ancoraggio mobile sulla carta.
-Entrambe le ancore tracciano automaticamente i livelli di supporto relativi ai rispettivi punti di ancoraggio, fornendo una chiara guida visiva sulla struttura dinamica del mercato e sulle zone di reazione.
Assistente di rischio integrato
L' Assistente al rischio integrato fornisce livelli di rischio basati su ATR sia dinamici che statici:
-
I livelli ATR statici derivano dalle aperture delle candele e includono un calcolatore di rischio integrato , che calcola dinamicamente il rischio di posizione in base alla dimensione del lotto specificata nelle impostazioni dell'indicatore.
-
I livelli ATR dinamici vengono visualizzati utilizzando un raggio di prezzo , che mostra:
-
Il valore ATR attuale
-
Calcolo del rischio in tempo reale (in base alle dimensioni del lotto)
-
Un timer per il conto alla rovescia delle candele
-
Il prezzo attuale
-
Un indicatore di spread dinamico che si aggiorna in tempo reale con i movimenti del mercato
-
Tutti i parametri ATR e le impostazioni di rischio sono completamente personalizzabili all'interno delle opzioni dell'indicatore.
Controllo dell'ancora
- Per riposizionare un'ancora, è sufficiente fare doppio clic sulla sua linea per sbloccarla. Una volta attivata, l'ancora può essere spostata liberamente ovunque sul grafico.