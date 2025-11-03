ABMA Anchored MT4

Indicatore ancorato ABMA (media mobile di Bollinger adattiva con ancore)

Approccio potente e flessibile alle medie mobili adattive che consente ai trader di ancorare la propria analisi a qualsiasi punto specifico dell'andamento dei prezzi.

È possibile posizionare manualmente l'ancora in qualsiasi posizione desiderata, ad esempio un massimo o un minimo oscillante , un punto di breakout o una candela con un volume significativo , ottenendo così il pieno controllo su come l'indicatore si adatta alla struttura del mercato.


Ancora principale con controllo temporale

- L' ancora principale include un'impostazione di intervallo di tempo integrata, che consente di allinearsi automaticamente con un intervallo di tempo selezionato, ad esempio giornaliero , settimanale o mensile .
-Ciò semplifica la sincronizzazione dell'ABMA con trend su intervalli temporali più ampi o livelli strutturali chiave senza dover effettuare regolazioni manuali.


Ancoraggio secondario per analisi duale

-Oltre all'ancora principale, l'indicatore è dotato di un'ancora secondaria che genera un ABMA aggiuntivo.
-Questa ancora secondaria rimane liberamente mobile , anche quando l'ancora primaria è basata su un intervallo di tempo.
- È possibile attivarla utilizzando il pulsante Doppio sulla carta, che posiziona immediatamente una linea di ancoraggio mobile sulla carta.

-Entrambe le ancore tracciano automaticamente i livelli di supporto relativi ai rispettivi punti di ancoraggio, fornendo una chiara guida visiva sulla struttura dinamica del mercato e sulle zone di reazione.


Assistente di rischio integrato

L' Assistente al rischio integrato fornisce livelli di rischio basati su ATR sia dinamici che statici:

  • I livelli ATR statici derivano dalle aperture delle candele e includono un calcolatore di rischio integrato , che calcola dinamicamente il rischio di posizione in base alla dimensione del lotto specificata nelle impostazioni dell'indicatore.

  • I livelli ATR dinamici vengono visualizzati utilizzando un raggio di prezzo , che mostra:

    • Il valore ATR attuale

    • Calcolo del rischio in tempo reale (in base alle dimensioni del lotto)

    • Un timer per il conto alla rovescia delle candele

    • Il prezzo attuale

    • Un indicatore di spread dinamico che si aggiorna in tempo reale con i movimenti del mercato

Tutti i parametri ATR e le impostazioni di rischio sono completamente personalizzabili all'interno delle opzioni dell'indicatore.


Controllo dell'ancora

- Per riposizionare un'ancora, è sufficiente fare doppio clic sulla sua linea per sbloccarla. Una volta attivata, l'ancora può essere spostata liberamente ovunque sul grafico.


