Keltner Grid Hedge
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Keltner Grid Hedge è un Expert Advisor che posiziona una griglia a una distanza predeterminata, definita nella configurazione. Dopo aver ricevuto un segnale di ingresso da un canale Keltner, tende sempre a tornare alla media. Dispone di due sistemi di recupero delle perdite: trailing stop-loss e acquisti di copertura. Dispone inoltre di un meccanismo di sicurezza per prevenire perdite superiori al limite configurato e di una pianificazione per un trading intraday ottimale.