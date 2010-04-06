Acceleration Bar mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Acceleration Bar per MT4: in grado di individuare trend significativi.
- L'indicatore "Acceleration Bar" è uno strumento molto potente per il trading sui trend: l'influenza del mercato piatto è ridotta al minimo.
- La barra di accelerazione rialzista (blu) è una barra sul grafico che ha un massimo superiore al massimo delle 5 barre precedenti e un minimo inferiore al minimo delle 5 barre successive.
- La barra di accelerazione ribassista (rossa) è una barra sul grafico che ha un minimo inferiore al minimo delle 5 barre precedenti e un massimo superiore al massimo delle 5 barre successive.
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
TREND TRADING:
- Segnale di acquisto: quando sul grafico è presente una sequenza di 4 AccBar rialziste.
- Segnale di vendita: quando sul grafico è presente una sequenza di 4 AccBar ribassiste.
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.