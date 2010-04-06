Auto SF Scalping EA mw
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.11
- Attivazioni: 10
AUTO SF SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico e senza swap per MT4 - molto sicuro e con una crescita costante.
Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili per 7 coppie!
Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.
Caratteristiche distintive dell'EA:
- Nessuna influenza da Rollover.
- Nessuno swap.
- Nessun trading durante il fine settimana.
- Tecniche di scalping.
- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL fisso per la protezione del conto.
- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del Forex che dai principianti.
- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 (segui la semplice procedura di installazione qui sotto) e lasciare il PC acceso o utilizzare semplicemente un VPS. - Con filtro orario preciso con precisione di 1 minuto.
- Con metodo di gestione del denaro basato sugli interessi composti.
- Saldo minimo richiesto per l'esecuzione del robot: solo $100.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- Coppie di trading: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso all'inizio della sessione di trading asiatica.
- Leva del conto: qualsiasi leva compresa tra 1:30 e 1:2000.
- Gestione del rischio: rischio del 2-6% per operazione (modificabile nelle impostazioni) OPPURE lotto fisso.
Come installare:
- Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (spread grezzo o ECN).
- Apri grafici GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Seleziona l'intervallo di tempo M15 su ciascun grafico.
- Allega l'EA a ciascun grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente all'EA su ogni grafico (scarica tutti i Set_file v25.11 dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurati che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).
IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le seguenti raccomandazioni:
- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i Set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.