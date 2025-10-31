Gentile Investitore,

Se è stanco dei miti dei backtest storici irrealistici e cerca una soluzione di trading automatica intelligente, verificata in tempo reale sui mercati reali, con rischi controllabili e un track record stabile e duraturo, allora la serie Aether è la scelta più solida. Siamo fermamente convinti che la convalida sui mercati reali superi milioni di simulazioni.

AetherVenus, membro chiave della famiglia Aether, ne incarna la missione chiara e coerente: deve essere testato nel vivo del trading in tempo reale sui mercati, avere rischi controllabili e mostrare performance costanti nel tempo.

La GUI del sistema mostra i dati chiave dell'ultimo mese di trading reale: curva dei profitti/perdite, rendimento mensile (124%), drawdown massimo (23%) e indice di Sharpe annualizzato (5.6). Tutti i dati provengono al 100% dai registri di trading in tempo reale del conto.

Istruzioni per l'uso

Strumento di trading: XAUUSD Gestione del capitale: 10.000 USD corrispondono a una dimensione base del lotto di 0.01. Ovvero: initCapital(10000K) ~ initVolume(0.01k) (dove k=1,2,3...n). La versione demo non include l'interfaccia grafica, poiché alcuni preferiscono uno stile minimale. Se desidera la versione con pannello GUI (Figura 1), mi contatti: gliela invierò gratuitamente. Se durante l'esecuzione del programma appaiono ordini consecutivi, tenga presente che è un comportamento normale della strategia e non indica over-trading. Il volume totale degli ordini e i dati di profitto/perdita in tempo reale sono accuratamente visualizzati nella sezione GUI PositionsInfo. Utilizzi, quando possibile, account con spread bassi per contenere i costi.

Avviso importante

Il programma tende ad essere ad alta frequenza e il backtesting richiede dati tick di alta qualità. I backtest storici dello stesso periodo possono divergere notevolmente dal trading reale. Ad esempio, per ottobre 2025:

Trading reale: Profitto +124%; Backtest storico (modalità "Every Tick Based on Real Ticks"): Perdita -14%; Backtest storico (modalità "Every Tick"): Profitto +15%.

Pertanto, per AetherVenus, le conclusioni dei backtest storici, siano esse positive o negative, non hanno un sufficiente valore di riferimento. Questa è una delle ragioni principali per cui insistiamo nel fornire dati di trading reali.