Know Your Program Sample
- Utilità
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
Questo programma di utilità avanzato aiuta i trader professionisti a rilevare algoritmi di trading ingannevoli sofisticati attraverso la clonazione completa dei simboli con capacità di personalizzazione. A differenza della clonazione di base, la versione PRO consente ai trader di modificare le proprietà dei simboli inclusi cifre decimali, spread, parametri di volume e requisiti di margine mentre inietta opzionalmente rumore controllato nei dati di prezzo e volume. Questo crea scenari di test che espongono strategie hardcoded progettate per sfruttare caratteristiche specifiche dei simboli. Confrontando le prestazioni dell'algoritmo su più cloni personalizzati, i trader possono validare completamente la robustezza del sistema e identificare dipendenze nascoste che potrebbero indicare pattern di design fraudolenti nei sistemi di trading automatizzati.
https://www.mql5.com/en/market/product/154105
