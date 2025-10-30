AllChartsSyncChangerMini MT4

All Charts Sync Changer Mini è una versione di prova di All Charts Sync Changer+.

Questa versione è fornita per permetterti di sperimentare le funzioni principali e verificare la compatibilità con il tuo ambiente prima di acquistare la versione completa. Si prega di rivedere attentamente le limitazioni prima dell'uso.

Limitazioni della versione "Mini"

Questa versione di prova è limitata alle seguenti specifiche:

Pulsanti: Fino a 3 pulsanti simbolo

Fino a 3 pulsanti simbolo Canali: Fino a 2 canali di sincronizzazione

Fino a 2 canali di sincronizzazione Simboli: 5 simboli diversi

Prima di acquistare la versione completa, si prega di utilizzare questa versione di prova per confermare che funzioni correttamente sul proprio PC specifico e nell'ambiente del proprio broker.

Informazioni sulla versione completa: All Charts Sync Changer+

La seguente descrizione dettaglia le caratteristiche della versione completa, disponibile per l'acquisto.

Trasforma il tuo MT4 in un ambiente di analisi professionale.

"Voglio cambiare l'intera configurazione dei miei grafici in un istante per ciascuna delle mie strategie..."

"Il mio spazio di lavoro è un caos di coppie di valute, indici e materie prime..."

"Ho bisogno di un ambiente di analisi a livello desktop, anche senza una configurazione multi-monitor..."

Se sei pronto a liberarti da queste frustrazioni quotidiane e a controllare i tuoi grafici alla velocità del pensiero, questo strumento eleverà la tua postazione di trading a un ambiente di analisi di classe mondiale.

All Charts Sync Changer è l'utility EA di nuova generazione progettata per rendere la tediosa gestione dei grafici un ricordo del passato. Ti permette di concentrare il tuo tempo prezioso su ciò che conta veramente: analisi e processo decisionale.

NOVITÀ: Scatena la gestione perfetta dello spazio di lavoro con i "Canali"

Al centro di questo strumento c'è la nuova e potente funzione "Canale", che rivoluzionerà il tuo intero flusso di lavoro di analisi.

Un "Canale" è un modo per raggruppare i grafici in team indipendenti. Ad esempio:

Canale 1: Il tuo gruppo di analisi delle Major FX

Il tuo gruppo di analisi delle Major FX Canale 2: Il tuo gruppo di analisi dei Cross JPY

Il tuo gruppo di analisi dei Cross JPY Canale 3: Il tuo gruppo Indici e Materie prime

Puoi creare fino a 10 "Centri di comando" (Grafici principali) indipendenti. Il Grafico principale del Canale 1 si sincronizzerà solo con il proprio team di Grafici secondari, lasciando intatti tutti gli altri canali.

Questo rende finalmente la gestione perfetta dei grafici per strategia o classe di asset una realtà.

Due potenti modalità per adattarsi al tuo stile di trading

1. Modalità Sincronizzazione Multi-Grafico - Per il Trader Professionista

Perfetta per i trader che eseguono molteplici strategie o analisi di correlazione. Assegna un canale a ciascuna strategia e imposta molteplici centri di comando come un "Principale Major FX" e un "Principale Oro e Petrolio". Con un singolo clic, cambia istantaneamente solo il gruppo di grafici che devi analizzare.

2. Modalità Commutatore Singolo - Semplifica il tuo spazio di lavoro

Rivoluziona il tuo trading su un laptop o un singolo monitor. Questa modalità è progettata per massimizzare lo spazio limitato dello schermo, trasformando una singola finestra del grafico in una potente stazione di analisi. Passa istantaneamente tra fino a 10 simboli diversi (come coppie di valute, indici o materie prime) senza mai lasciare il tuo grafico.

Caratteristiche principali e vantaggi (Versione completa)

Sincronizzazione di gruppo con un clic: Con la nuova funzione Canale, cambia istantaneamente il simbolo su un gruppo specifico di grafici.

Con la nuova funzione Canale, cambia istantaneamente il simbolo su un gruppo specifico di grafici. Massimizza il tuo spazio di lavoro: Elimina il disordine di innumerevoli schede dei grafici, mantenendo il tuo schermo pulito e organizzato.

Elimina il disordine di innumerevoli schede dei grafici, mantenendo il tuo schermo pulito e organizzato. Ambiente di analisi persistente: I tuoi indicatori e le tue impostazioni rimangono esattamente come sono quando cambi simbolo.

I tuoi indicatori e le tue impostazioni rimangono esattamente come sono quando cambi simbolo. Gestione flessibile dei simboli: Aggiungere un nuovo simbolo alla tua lista di controllo è semplice come selezionarlo dai parametri dell'EA.

Configurazione rapida e facile in 1 minuto

Importante: Il grafico non può passare a un simbolo a meno che non sia abilitato nella tua Elenco Simboli di MT4 (Market Watch). Assicurati che tutti i simboli desiderati siano visibili in questo elenco in anticipo.

Per configurare un Centro di comando (Grafico principale): Applica l'EA al tuo grafico principale. Imposta Parent/ChildSttings su true e ChannelNumber su un numero di canale (es. 1). Quindi, assegna i simboli che desideri per i tuoi pulsanti. Per configurare un Grafico sincronizzato (Grafico secondario): Applica l'EA a qualsiasi altro grafico che desideri sincronizzare. Imposta Parent/ChildSttings su false e assegna lo stesso ChannelNumber del principale (es. 1). Seleziona Simboli di Trading: Usa gli input da Inp_Btn1_Symbol a Inp_Btn10_Symbol per impostare il simbolo per ciascun pulsante. (Nota: la versione Mini è limitata a 3 pulsanti).

Nota:

Si prega di utilizzare un numero di canale diverso per ogni gruppo di grafici che si desidera sincronizzare. I grafici secondari con lo stesso numero verranno sincronizzati insieme.

I grafici principali non interferiranno tra loro, anche se condividono lo stesso numero di canale.

Funzionalità ponderate per un'esperienza fluida

Design UI raffinato : I pulsanti di controllo sono posizionati con precisione nell'angolo in alto a destra, integrati nell'area del grafico.

: I pulsanti di controllo sono posizionati con precisione nell'angolo in alto a destra, integrati nell'area del grafico. Ampio supporto di simboli: La versione completa supporta 61 simboli, inclusi FX, Oro, Indici, Petrolio e Bitcoin.

La versione completa supporta 61 simboli, inclusi FX, Oro, Indici, Petrolio e Bitcoin. Personalizzazione completa: Regola liberamente la posizione, le dimensioni, i colori e la dimensione del carattere dei pulsanti.

Regola liberamente la posizione, le dimensioni, i colori e la dimensione del carattere dei pulsanti. Normalizzazione automatica dei simboli: L'EA gestisce intelligentemente i suffissi dei simboli (es. "EURUSD.pro") utilizzati dai diversi broker.

Questo strumento è perfetto per i trader che:

Monitorano e analizzano molteplici strategie o classi di asset contemporaneamente.

Eseguono regolarmente analisi multi-timeframe.

Tracciano correlazioni tra molteplici coppie di valute o materie prime.

Hanno bisogno della massima efficienza su un laptop o una configurazione di monitor limitata.

Vogliono organizzare i grafici per strategia per ottenere una profonda concentrazione.

Strumenti supportati (Elenco versione completa)

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

*Altri simboli verranno aggiunti in futuro. (Nota: La versione Mini è 5 simboli diversi).

