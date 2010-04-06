Day Open Level indicator ml
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex DAY OPEN LEVEL per MT4.
- L'indicatore "Day Open Level" è un indicatore ausiliario molto utile.
- Il livello di apertura giornaliero è molto importante perché molto spesso il prezzo torna a quell'area durante il giorno.
- L'indicatore mostra la linea di apertura giornaliera per ogni giorno.
- È utile per i trader intraday per impostare obiettivi o utilizzarlo come area di supporto/resistenza.
- L'indicatore Day Open Level può essere utilizzato per il trading intraday di inversione.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.