Engulfing Bar and Consolidation Bar patterns mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 12
Indicatore Crypto_Forex Pattern "Engulfing_Bar e Consolidation_Bar" per MT4, senza ridisegno, senza ritardo.
- I pattern "Engulfing Bar e Consolidation Bar" sono molto efficaci per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva Engulfing Bar e Consolidation Bar sul grafico:
- Pattern Engulfing Bar rialzista - Segnale freccia verde sul grafico.
- Pattern Engulfing Bar ribassista - Segnale freccia arancione sul grafico.
- Pattern Consolidation Bar rialzista - Segnale freccia blu sul grafico.
- Pattern Consolidation Bar ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico.
- La Consolidation Bar ha un elevato rapporto R/R (rendimento/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- I pattern "Engulfing Bar e Consolidation Bar" sono eccellenti da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
