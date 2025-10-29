Lunar Reversal Pro

🌓 Lunar Reversal Pro — Indicatore di Tempistica di Mercato Basato sulle Fasi Lunari

Creato da: Aruncharan / LunarFX Labs

Per i trader che comprendono come i cicli lunari influenzano il sentiment del mercato.
Il ritmo gravitazionale della Luna influisce non solo sui cicli naturali, ma anche su emozioni umane, liquidità e volatilità degli strumenti finanziari.
Chi sa allineare le proprie decisioni di trading a questi cicli può individuare grandi inversioni e punti di svolta locali che altri non vedono.

🌕 Caratteristiche principali:

  • Mostra Luna Piena (verde) e Luna Nuova (rossa) sul grafico

  • Funziona su qualsiasi strumento e timeframe

  • Leggero, pulito e completamente compatibile con MT5

  • Etichette, ombreggiature e avvisi opzionali e personalizzabili

  • Nessun ritardo, nessun repainting — pura precisione astronomica

  • Funziona perfettamente sia con strategie manuali che con EA automatizzati

💡 Come usarlo:

  1. Applica l’indicatore a qualsiasi grafico o timeframe.

  2. Usa i segni lunari come potenziali zone di inversione del mercato.

  3. Combinalo con la tua strategia tecnica o ciclica per risultati migliori.

⚙️ Parametri:

  • Mostra Luna Piena / Luna Nuova — attiva o disattiva la visualizzazione

  • Colori ed Etichette — personalizza l’aspetto del grafico

  • Opzioni di Avviso — popup o suono quando una fase è vicina

  • Intervallo di Date e Offset Orario — regola in base all’orario del broker

🚀 Perché i trader lo amano:

  • Ideale per trading di inversione, timing e swing

  • Perfetto per sistemi basati su cicli, astrologia finanziaria o energia

  • Grafica pulita e minimalista — nessun disordine, nessun calcolo superfluo

