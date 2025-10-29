Lunar Reversal Pro
- Indicatori
- Aruncharan Ganapathy Sivakumar
- Versione: 1.26
- Attivazioni: 20
🌓 Lunar Reversal Pro — Indicatore di Tempistica di Mercato Basato sulle Fasi Lunari
Creato da: Aruncharan / LunarFX Labs
Per i trader che comprendono come i cicli lunari influenzano il sentiment del mercato.
Il ritmo gravitazionale della Luna influisce non solo sui cicli naturali, ma anche su emozioni umane, liquidità e volatilità degli strumenti finanziari.
Chi sa allineare le proprie decisioni di trading a questi cicli può individuare grandi inversioni e punti di svolta locali che altri non vedono.
🌕 Caratteristiche principali:
-
Mostra Luna Piena (verde) e Luna Nuova (rossa) sul grafico
-
Funziona su qualsiasi strumento e timeframe
-
Leggero, pulito e completamente compatibile con MT5
-
Etichette, ombreggiature e avvisi opzionali e personalizzabili
-
Nessun ritardo, nessun repainting — pura precisione astronomica
-
Funziona perfettamente sia con strategie manuali che con EA automatizzati
💡 Come usarlo:
-
Applica l’indicatore a qualsiasi grafico o timeframe.
-
Usa i segni lunari come potenziali zone di inversione del mercato.
-
Combinalo con la tua strategia tecnica o ciclica per risultati migliori.
⚙️ Parametri:
-
Mostra Luna Piena / Luna Nuova — attiva o disattiva la visualizzazione
-
Colori ed Etichette — personalizza l’aspetto del grafico
-
Opzioni di Avviso — popup o suono quando una fase è vicina
-
Intervallo di Date e Offset Orario — regola in base all’orario del broker
🚀 Perché i trader lo amano:
-
Ideale per trading di inversione, timing e swing
-
Perfetto per sistemi basati su cicli, astrologia finanziaria o energia
-
Grafica pulita e minimalista — nessun disordine, nessun calcolo superfluo
