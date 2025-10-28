Market Layers MT5

Market Layers – Strumento di visualizzazione del mercato multifunzione

Market Layers è un indicatore completo e multicomponente.
Raccoglie, calcola e visualizza un'ampia gamma di dati di mercato dinamici e statici direttamente sul bordo del grafico, fornendo un'interfaccia di trading pulita e ricca di informazioni, senza ingombrare lo spazio di lavoro.


Funzionalità principali e livelli di dati


1. Price Ray con conto alla rovescia delle candele integrato e misuratore di spread

  • Il raggio di prezzo proietta l'offerta di mercato corrente sulla finestra del grafico, visualizzando il livello di prezzo corrente e un timer per il conto alla rovescia fino alla chiusura della candela successiva.
  • Ciò consente ai trader di monitorare visivamente l'andamento dei prezzi in tempo reale e il tempo rimanente nella barra corrente, ideale per prendere decisioni precise all'interno della barra.

2. ATR dinamico (linea ATR attuale)

  • L'indicatore calcola e visualizza una linea ATR (Average True Range) in tempo reale in base al periodo di tempo corrente e al prezzo di offerta in tempo reale.
  • Questa linea si espande e si contrae in base alla volatilità del mercato, aiutando i trader a valutare rapidamente gli intervalli di movimento intraday.
3. Livelli ATR statici (dall'apertura della candela selezionata)
  • Un livello ATR statico genera più livelli ATR simmetrici (verso l'alto e verso il basso) a partire da un prezzo di apertura selezionato (giornaliero, settimanale, ecc.).
  • Questi livelli vengono visualizzati come indicatori etichettati, facilitando la misurazione delle zone di volatilità, degli intervalli giornalieri e degli obiettivi di profitto realistici.
  • Tutti i parametri, tra cui il periodo ATR, il moltiplicatore, il numero di livelli, lo stile e i colori, sono completamente personalizzabili.
4. Candele multi-timeframe (candele HTF)
  • I livelli di mercato possono sovrapporre candele con intervalli di tempo più lunghi (ad esempio, D1, H4) direttamente sul grafico corrente.
-Ogni candela include:
  • Corpo colorato (rialzista/ribassista),

  • Gamma di stoppini,

  • Linea di prezzo aperta facoltativa.
    Questa funzione consente di analizzare la struttura di intervalli di tempo più ampi senza dover cambiare grafico.

5. Misurazione dello spread (Bid-Ask)
  • Una piccola barra colorata mostra dinamicamente la distanza tra bid e ask, consentendo ai trader di visualizzare la liquidità e le condizioni di mercato in tempo reale.
  • È possibile personalizzare il colore, la lunghezza e la posizione del rettangolo. (Situato alla fine del raggio del prezzo.)
6. Griglia dei numeri rotondi (griglia multi-simbolo)
  • Market Layers include un sofisticato sistema di griglie a numeri tondi, che traccia i livelli di prezzo orizzontali a intervalli predefiniti.
  • Ogni simbolo ha le sue dimensioni A-grid e B-grid, ad esempio le principali coppie di valute, indici, metalli e criptovalute.
  • Il sistema a griglia calcola automaticamente il prezzo su entrambi i lati del grafico.

Importante:
Il sistema a griglia fa riferimento ai simboli utilizzando i loro nomi esatti, come elencati nel Market Watch del tuo broker.
Per visualizzare i livelli della griglia per un dato strumento, i nomi dei simboli di input nelle impostazioni devono corrispondere esattamente ai simboli del broker (ad esempio, "US500.cash", "DE40m", ecc.).


Logica e grafica completamente personalizzabili

Ogni parametro computazionale ed elemento visivo in Market Layers può essere regolato dalle impostazioni di input dell'indicatore:

  • Periodi ATR, moltiplicatori, fonti di timeframe

  • Dimensioni dei passi della griglia e numero di livelli

  • Caratteri, colori e offset

  • Larghezza del corpo della candela, colore dello stoppino e posizione

  • Stili di linea, opacità e spostamenti dell'ancora del grafico


Come funziona

Durante l'inizializzazione, Market Layers raccoglie e calcola continuamente i valori dei dati chiave:

  • Dati sui prezzi e sugli orari relativi ai periodi di tempo attuali e superiori

  • Calcoli della volatilità ATR tramite la funzione iATR interna

  • Spread e prezzi bid-ask da dati sui simboli in tempo reale

  • Disegno delle coordinate lungo il bordo destro del grafico

Tutti questi livelli vengono ridisegnati dinamicamente man mano che il mercato si muove o il grafico viene ridimensionato, garantendo che ogni elemento visivo rimanga perfettamente allineato e aggiornato.

Market Layers è un framework analitico multistrato per MetaTrader 4 e 5 che unifica la volatilità, la struttura e la logica basata sui prezzi in un unico motore visivo.


