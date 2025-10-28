Market Layers MT5

Market Layers – Strumento di visualizzazione del mercato multifunzione

Market Layers è un indicatore completo e multicomponente.

Raccoglie, calcola e visualizza un'ampia gamma di dati di mercato dinamici e statici direttamente sul bordo del grafico, fornendo un'interfaccia di trading pulita e ricca di informazioni, senza ingombrare lo spazio di lavoro.





Funzionalità principali e livelli di dati





1. Price Ray con conto alla rovescia delle candele integrato e misuratore di spread

Il raggio di prezzo proietta l'offerta di mercato corrente sulla finestra del grafico, visualizzando il livello di prezzo corrente e un timer per il conto alla rovescia fino alla chiusura della candela successiva.

Ciò consente ai trader di monitorare visivamente l'andamento dei prezzi in tempo reale e il tempo rimanente nella barra corrente, ideale per prendere decisioni precise all'interno della barra.

2. ATR dinamico (linea ATR attuale)

L'indicatore calcola e visualizza una linea ATR (Average True Range) in tempo reale in base al periodo di tempo corrente e al prezzo di offerta in tempo reale.

Questa linea si espande e si contrae in base alla volatilità del mercato, aiutando i trader a valutare rapidamente gli intervalli di movimento intraday.

Un livello ATR statico genera più livelli ATR simmetrici (verso l'alto e verso il basso) a partire da un prezzo di apertura selezionato (giornaliero, settimanale, ecc.).

Questi livelli vengono visualizzati come indicatori etichettati, facilitando la misurazione delle zone di volatilità, degli intervalli giornalieri e degli obiettivi di profitto realistici.

Tutti i parametri, tra cui il periodo ATR, il moltiplicatore, il numero di livelli, lo stile e i colori, sono completamente personalizzabili.

I livelli di mercato possono sovrapporre candele con intervalli di tempo più lunghi (ad esempio, D1, H4) direttamente sul grafico corrente.

-Ogni candela include:

Corpo colorato (rialzista/ribassista),

Gamma di stoppini,

Linea di prezzo aperta facoltativa.

Questa funzione consente di analizzare la struttura di intervalli di tempo più ampi senza dover cambiare grafico.

Una piccola barra colorata mostra dinamicamente la distanza tra bid e ask, consentendo ai trader di visualizzare la liquidità e le condizioni di mercato in tempo reale.

È possibile personalizzare il colore, la lunghezza e la posizione del rettangolo. (Situato alla fine del raggio del prezzo.)

Market Layers include un sofisticato sistema di griglie a numeri tondi, che traccia i livelli di prezzo orizzontali a intervalli predefiniti.

Ogni simbolo ha le sue dimensioni A-grid e B-grid, ad esempio le principali coppie di valute, indici, metalli e criptovalute.

Il sistema a griglia calcola automaticamente il prezzo su entrambi i lati del grafico.

Importante:

Il sistema a griglia fa riferimento ai simboli utilizzando i loro nomi esatti, come elencati nel Market Watch del tuo broker.

Per visualizzare i livelli della griglia per un dato strumento, i nomi dei simboli di input nelle impostazioni devono corrispondere esattamente ai simboli del broker (ad esempio, "US500.cash", "DE40m", ecc.).





Ogni parametro computazionale ed elemento visivo in Market Layers può essere regolato dalle impostazioni di input dell'indicatore:

Periodi ATR, moltiplicatori, fonti di timeframe

Dimensioni dei passi della griglia e numero di livelli

Caratteri, colori e offset

Larghezza del corpo della candela, colore dello stoppino e posizione

Stili di linea, opacità e spostamenti dell'ancora del grafico





Durante l'inizializzazione, Market Layers raccoglie e calcola continuamente i valori dei dati chiave:

Dati sui prezzi e sugli orari relativi ai periodi di tempo attuali e superiori

Calcoli della volatilità ATR tramite la funzione iATR interna

Spread e prezzi bid-ask da dati sui simboli in tempo reale

Disegno delle coordinate lungo il bordo destro del grafico

Tutti questi livelli vengono ridisegnati dinamicamente man mano che il mercato si muove o il grafico viene ridimensionato, garantendo che ogni elemento visivo rimanga perfettamente allineato e aggiornato.

Market Layers è un framework analitico multistrato per MetaTrader 4 e 5 che unifica la volatilità, la struttura e la logica basata sui prezzi in un unico motore visivo.