Market Layers MT4
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Market Layers – Strumento di visualizzazione del mercato multifunzione
Market Layers è un indicatore completo e multicomponente.
Raccoglie, calcola e visualizza un'ampia gamma di dati di mercato dinamici e statici direttamente sul bordo del grafico, fornendo un'interfaccia di trading pulita e ricca di informazioni, senza ingombrare lo spazio di lavoro.
Funzionalità principali e livelli di dati
1. Price Ray con conto alla rovescia delle candele integrato e misuratore di spread
- Il raggio di prezzo proietta l'offerta di mercato corrente sulla finestra del grafico, visualizzando il livello di prezzo corrente e un timer per il conto alla rovescia fino alla chiusura della candela successiva.
- Ciò consente ai trader di monitorare visivamente l'andamento dei prezzi in tempo reale e il tempo rimanente nella barra corrente, ideale per prendere decisioni precise all'interno della barra.
2. ATR dinamico (linea ATR attuale)
- L'indicatore calcola e visualizza una linea ATR (Average True Range) in tempo reale in base al periodo di tempo corrente e al prezzo di offerta in tempo reale.
- Questa linea si espande e si contrae in base alla volatilità del mercato, aiutando i trader a valutare rapidamente gli intervalli di movimento intraday.
- Un livello ATR statico genera più livelli ATR simmetrici (verso l'alto e verso il basso) a partire da un prezzo di apertura selezionato (giornaliero, settimanale, ecc.).
- Questi livelli vengono visualizzati come indicatori etichettati, facilitando la misurazione delle zone di volatilità, degli intervalli giornalieri e degli obiettivi di profitto realistici.
- Tutti i parametri, tra cui il periodo ATR, il moltiplicatore, il numero di livelli, lo stile e i colori, sono completamente personalizzabili.
- I livelli di mercato possono sovrapporre candele con intervalli di tempo più lunghi (ad esempio, D1, H4) direttamente sul grafico corrente.
- Corpo colorato (rialzista/ribassista),
-
Gamma di stoppini,
-
Linea di prezzo aperta facoltativa.
Questa funzione consente di analizzare la struttura di intervalli di tempo più ampi senza dover cambiare grafico.
- Una piccola barra colorata mostra dinamicamente la distanza tra bid e ask, consentendo ai trader di visualizzare la liquidità e le condizioni di mercato in tempo reale.
- È possibile personalizzare il colore, la lunghezza e la posizione del rettangolo. (Situato alla fine del raggio del prezzo.)
- Market Layers include un sofisticato sistema di griglie a numeri tondi, che traccia i livelli di prezzo orizzontali a intervalli predefiniti.
- Ogni simbolo ha le sue dimensioni A-grid e B-grid, ad esempio le principali coppie di valute, indici, metalli e criptovalute.
- Il sistema a griglia calcola automaticamente il prezzo su entrambi i lati del grafico.
Importante:
Il sistema a griglia fa riferimento ai simboli utilizzando i loro nomi esatti, come elencati nel Market Watch del tuo broker.
Per visualizzare i livelli della griglia per un dato strumento, i nomi dei simboli di input nelle impostazioni devono corrispondere esattamente ai simboli del broker (ad esempio, "US500.cash", "DE40m", ecc.).
Logica e grafica completamente personalizzabili
Ogni parametro computazionale ed elemento visivo in Market Layers può essere regolato dalle impostazioni di input dell'indicatore:
-
Periodi ATR, moltiplicatori, fonti di timeframe
-
Dimensioni dei passi della griglia e numero di livelli
-
Caratteri, colori e offset
-
Larghezza del corpo della candela, colore dello stoppino e posizione
-
Stili di linea, opacità e spostamenti dell'ancora del grafico
Come funziona
Durante l'inizializzazione, Market Layers raccoglie e calcola continuamente i valori dei dati chiave:
-
Dati sui prezzi e sugli orari relativi ai periodi di tempo attuali e superiori
-
Calcoli della volatilità ATR tramite la funzione iATR interna
-
Spread e prezzi bid-ask da dati sui simboli in tempo reale
-
Disegno delle coordinate lungo il bordo destro del grafico
Tutti questi livelli vengono ridisegnati dinamicamente man mano che il mercato si muove o il grafico viene ridimensionato, garantendo che ogni elemento visivo rimanga perfettamente allineato e aggiornato.
Market Layers è un framework analitico multistrato per MetaTrader 4 e 5 che unifica la volatilità, la struttura e la logica basata sui prezzi in un unico motore visivo.