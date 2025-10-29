Gold Level 2
- Experts
- Ihar Tsitou
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
|Символ
|XAUUSD
|Timeframe (период)
|M15 (любой)
|Тип
|Artificial intelligence
|Минимальный депозит
|1000 USD (or the equivalent of another currency)
|Совместимость с ЛЮБЫМ брокером
| ДА
(поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.)
|Запуск без предварительных настроек
| ДА
Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Второго уровня.
Ключевые особенности:
- Безопасность депозита
Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или мартиегейл.
- Простота
C графика убрано всё лишнее, чтоб модель ИИ могла быстрее работать, без лишнего построения инфо графиков.
- Фундаментальность
Полноценный 24 часовой формат на больших таймфреймах.
Не использует микро скальпинг, pre-rollover или другие стратегии которые сильно зависят от брокера и исполнения приказов.
- Уникальность
В основе лежит уникальный метод обучения ИИ Второго уровня.
ЗапускЗапуск занимает 1 минуту.
1)Установите советнику на график XAUUSD M5.
2)Выберите лот для торговли.
Не забудьте разрешить авто торговлю, на этом все.
Входные параметры
Pairs To Trade-Выбор какие валютные пары ( инструменты) торговать. Пишутся через запятую.
Lots - Какой лотностью открывать пары которые идут по списку выше. Пишутся через запятую.
Comments Orders - Комментарии ордеров.
For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.
Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02
Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.
Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.
Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.
Panel - Включить или отключить торговую панель.
Enable background - Включить или отключить задний фон.
Suffix ="auto"; //=auto - Cуффикс определится автоматом. Работает только для валютных пар!
Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).
-
Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!):
- https: //ec.forexprostools.com
- https: // www. worldtimeserver.com
- http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1
На что обратить внимание перед покупкой
- Стоп Лосс является частью стратегии и не является показателем не правильной работы.
Прибыльность стратегии нужно судить не нескольким дням работы а завершённому торговому месяцу.
- Отсутствие торговли несколько дней не является показателем не правильной работы.
Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.
- В мире алготрейдинга легко потеряться среди советников с идеально отрисованными кривыми баланса, которые являются результатом глубокого переобучения (overfitting).
Мои модели ориентированные не на безупречные исторические тесты, а на устойчивую работу в условиях реального, непредсказуемого рынка.
-
Потенциальные риски:
- Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.
- Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
- Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
- Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
- Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.