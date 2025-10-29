Gold Level 1

Символ

XAUUSD

Timeframe (период)

M5 (любой)

Тип Artificial intelligence

Минимальный депозит 1000 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА

(поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек ДА



Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей

, обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Первого уровня.





Ключевые особенности:

Безопасность депозита

Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или мартиегейл.





Простота

C графика убрано всё лишнее, чтоб модель ИИ могла быстрее работать, без лишнего построения инфо графиков.

Фундаментальность

Полноценный 24 часовой формат на больших таймфреймах.

Не использует микро скальпинг, pre-rollover или другие стратегии которые сильно зависят от брокера и исполнения приказов.





Уникальность

В основе лежит уникальный метод обучения ИИ Первого уровня.







Запуск

Запуск занимает 1 минуту.

1)Установите советнику на график XAUUSD M5.

2)Выберите лот для торговли.

Не забудьте разрешить авто торговлю, на этом все.





Входные параметры

Pairs To Trade-Выбор какие валютные пары ( инструменты) торговать. Пишутся через запятую.

Lots - Какой лотностью открывать пары которые идут по списку выше. Пишутся через запятую.

Comments Orders - Комментарии ордеров.

For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.

Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02

Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Panel - Включить или отключить торговую панель.

Enable background - Включить или отключить задний фон.

Suffix ="auto"; //=auto - Cуффикс определится автоматом. Работает только для валютных пар!

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!): https: //ec.forexprostools.com

https: // www. worldtimeserver.com http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1





На что обратить внимание перед покупкой



Стоп Лосс является частью стратегии и не является показателем не правильной работы.

Прибыльность стратегии нужно судить не нескольким дням работы а завершённому торговому месяцу.





Отсутствие торговли несколько дней не является показателем не правильной работы.

Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.





Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.

Мои модели ориентированные не на безупречные исторические тесты, а на устойчивую работу в условиях реального , непредсказуемого рынка .





Потенциальные риски: Все тесты показывают только потенциальную производительность советника. Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем». Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю. Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.












