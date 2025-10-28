ObjectSyncR
- Indicatori
- Hiroaki Ihara
- Versione: 1.14
ObjectSyncR - Utility di sincronizzazione linee orizzontali [Versione gratuita]
Sperimenta un'operatività "zero lag". La tua analisi, istantaneamente, su tutti i grafici.
>> Clicca qui per i dettagli su Object7SyncX (Supporto completo oggetti / Versione Pro) <<
Descrizione del prodotto
Nota: Gli screenshot utilizzati provengono da Object7SyncX.
ObjectSyncR è un indicatore utility ad alte prestazioni per MetaTrader 5 (MT5) che sincronizza istantaneamente le "Linee Orizzontali" su più grafici aperti.
Quando crei, modifichi, trascini o elimini una linea orizzontale su un grafico, l'azione si riflette in tempo reale su tutti gli altri grafici specificati. Non dovrai più ridisegnare le stesse linee di supporto e resistenza su ogni timeframe.
Questa è una [Versione Gratuita] limitata alla sincronizzazione delle sole "Linee Orizzontali".
Caratteristiche principali di ObjectSyncR (Questo prodotto)
- Sincronizzazione ad alta velocità e in tempo reale: Il nostro meccanismo di blocco unico garantisce una sincronizzazione rapida senza blocchi o ritardi. Segue fluidamente le operazioni di trascinamento.
- Interattività completa: Qualsiasi azione su qualsiasi grafico di timeframe attiva la sincronizzazione su tutti gli altri grafici di destinazione.
- Sincronizzazione completa delle proprietà: Copia completamente proprietà come colore, spessore e stile.
- Massima stabilità: Un meccanismo di blocco globale unico previene chiamate ricorsive (loop infiniti) causate da conflitti tra indicatori, minimizzando il rischio di bloccare l'intero terminale MT5.
[Versione Pro] Presentazione di "Object7SyncX" - Supporto completo degli oggetti
Questo prodotto (ObjectSyncR) è limitato alla sincronizzazione delle sole Linee Orizzontali (HLine).
Se hai bisogno di sincronizzare Linee di tendenza, Canali, Fibonacci, Forme, Testo e quasi tutti gli altri oggetti per la tua analisi Multi-Timeframe (MTF), considera la versione professionale completa, "Object7SyncX".
Object7SyncX - Lo strumento di analisi MTF definitivo
Object7SyncX è l'"aggiornamento completamente compatibile" sviluppato sulla base del potente motore di sincronizzazione di ObjectSyncR per soddisfare tutte le esigenze dei trader professionisti.
Elimina completamente la seccatura di dover ridisegnare linee di tendenza o Fibonacci tracciati sul grafico giornaliero di nuovo sui grafici a 5 minuti o 1 ora.
Caratteristiche principali esclusive di Object7SyncX (Versione Pro)
- Supporta una vasta gamma di oggetti:
Supporta quasi tutti i tipi di oggetti, inclusi Linee (Linea di tendenza, Linea orizzontale), Canali, Strumenti di Gann, Fibonacci, Forme (Rettangolo, Onde di Elliott), Frecce, Testo ed Etichette.
- Sincronizzazione completa delle proprietà:
Copia completamente non solo colore e spessore, ma anche proprietà dettagliate come le "impostazioni dei livelli personalizzati" per Fibonacci e Canali. Non è necessario reimpostare i livelli personalizzati per ogni timeframe.
- Personalizzazione professionale (per tipo di oggetto):
Soddisfa esigenze dettagliate come: "Voglio sincronizzare Linee di tendenza e Fibonacci su tutti i timeframe, ma non Frecce o note di Testo scritte su timeframe inferiori".
Consente di abilitare/disabilitare la sincronizzazione per ciascuna categoria di oggetti (Linee, Canali, Fibonacci, ecc.) tramite impostazioni vero/falso.
- Velocità e stabilità travolgenti:
Raggiunge un'esperienza "zero lag" anche quando si gestiscono molti oggetti contemporaneamente o si trascinano oggetti complessi (come Fibonacci).
- Funzione unica: Consente di sincronizzare solo le Linee Verticali (V-Line) tra grafici di diverse coppie di valute. Ideale per condividere gli orari di annuncio degli indicatori economici (predefinito è disattivato).
- Funzione di esclusione: Esclude facilmente gli oggetti dalla sincronizzazione se il loro nome contiene testo specifico (separato da virgole).
Controlla il link qui sotto per lo strumento che porterà la tua analisi al livello successivo.
>> Clicca qui per i dettagli su Object7SyncX (Supporto completo oggetti / Versione Pro) <<