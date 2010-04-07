Ultimate Trader Dashboard MT5

Negozia quello che si muove, con chiarezza

Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo.

In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo.

Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD combina correlazione, direzione e forza della valuta in un dashboard pulito per decisioni di trading allineate e ad alta probabilità.

Disponibile per MT5 e MT4.

❤️ Perché i trader lo adorano Vedi forza/debolezza, correlazione e direzione a colpo d'occhio.

Concentrati sui migliori abbinamenti forte vs debole in tutto il mercato.

Negozia con il contesto della giornata invece di indovinare.

Elimina la paralisi dell'analisi; agisci con calma e convinzione consapevole.

👁️ Leggi come un professionista Forza/Debolezza: Identifica le valute che consistentemente guidano o rimangono indietro su più coppie.

Identifica le valute che consistentemente guidano o rimangono indietro su più coppie. Correlazione: Conferma che le coppie correlate si muovono nella stessa direzione.

Conferma che le coppie correlate si muovono nella stessa direzione. Direzione: Usa il movimento della giornata per orientare compre/vendite con il trend.

✅ Checklist di esecuzione Fissa la posizione del dashboard con X/Y in modo che sia sempre visibile. Contrassegna i simboli target (evidenziazioni facoltative) in modo che i tuoi migliori mercati si distinguano. Trova un abbinamento forte vs debole (ad esempio, GBP forte vs JPY debole) confermato su più coppie. Scegli la coppia con la struttura più pulita; entra nei pullback nella direzione del trend. Gestisci il rischio sotto/sopra la struttura recente; scala in base al momentum della sessione.

⭐ Dove brilla Sessioni di Londra e New York.

Strategie di trend e momentum.

Ampi giorni risk-on/risk-off quando le correlazioni si accendono rapidamente.

👤 Per chi è Trader intraday che cercano opportunità pulite e veloci.

Trader swing che vogliono una conferma prima di impegnare grandi posizioni.

Chiunque voglia negoziare quello che si muove — senza paralisi dell'analisi.

Risultato: smetterai di forzare i trade e inizierai a seguire i flussi che le istituzioni stanno già spingendo. È lì che vivono le vittorie facili. Il tuo vantaggio è la chiarezza. Questo strumento ti fornisce questa chiarezza in secondi.

⚡ Setup veloci — Cosa cercare EURUSD fuori dalla banda: concentrati sulla matrice superiore.

EURUSD dentro la banda: concentrati sulla matrice inferiore.

Se EURUSD è dentro le bande: Sulla matrice inferiore, compra i 2–3 migliori leader a sinistra; vendi i 2–3 migliori ritardatari in basso a destra.

💪 Forza + Tempistica con il nostro CSM Trend rialzista: la differenza si espande.

la differenza si espande. Ritracciamento: la differenza si riduce o diventa negativa.

la differenza si riduce o diventa negativa. Per i long, pattern ideale: Breve termine: molto vicino o negativo. Medio termine: molto vicino. Lungo termine: disperso/espanso.

Questo individua con precisione gli entry di ritracciamento. Entra una volta che la differenza a breve termine ricomincia a espandersi.

🔗 Conferma della correlazione Sulla matrice, osserva coppie dello stesso indice o coppie correlate.

Per i long: cluster all'estrema sinistra della matrice inferiore.

Per gli short: cluster all'estrema destra della matrice inferiore.

🛡️ Evita i colpi di frusta Aspetta che il prezzo scappi fuori dalla sua banda per entrare nei mercati forti e in trend.

🎯 Filtri intelligenti prima di cliccare compra/vendi Spread Meter: normale (verde).

normale (verde). ADR: non ancora superato — spazio per muoversi oggi.

non ancora superato — spazio per muoversi oggi. Trend Meter: allineato su breve, medio e lungo termine per un trend solido (o almeno breve + medio per un nuovo trend).

allineato su breve, medio e lungo termine per un trend solido (o almeno breve + medio per un nuovo trend). Correlazione inferiore: coppie correlate che si muovono insieme (spuntato = buono).

coppie correlate che si muovono insieme (spuntato = buono). Visualizzazione indice: indice base su e indice quotazione giù per gli acquisti (viceversa per le vendite).

indice base su e indice quotazione giù per gli acquisti (viceversa per le vendite). Orologio sessione: almeno due sessioni attive per i migliori movimenti (Londra e New York sono i preferiti).

Con UTD, non hai bisogno di forzare i movimenti — vengono verso di te. Un buon trade al giorno è sufficiente per guadagnare ogni settimana. Una volta padroneggiatolo, non avrai più bisogno di grafici per negoziare. È un'istantanea dal vivo del mercato in ogni momento.

🤝 Funziona bene con altri Si combina magnificamente con il nostro Dashboard dello Sniper Definitivo.

Funziona con qualsiasi strategia — scalper, scalper swing e trader intraday.

💼 Noleggio + Supporto Un'opzione di noleggio è disponibile in modo che tu possa testarla e farle ripagare da sola. L'unico modo per non guadagnare denaro è non seguire i passaggi — è così semplice.

Dopo l'acquisto, inviami un messaggio per ottenere un conciso Manuale utente e un Playbook che ti mostrino come trovare bellissimi movimenti ogni giorno.