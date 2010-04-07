Ultimate Trader Dashboard MT5
- Indicatori
- Hispraise Chinedum Abraham
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 5
Negozia quello che si muove, con chiarezza
Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo.
In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo.
Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD combina correlazione, direzione e forza della valuta in un dashboard pulito per decisioni di trading allineate e ad alta probabilità.
Disponibile per MT5 e MT4.
❤️ Perché i trader lo adorano
- Vedi forza/debolezza, correlazione e direzione a colpo d'occhio.
- Concentrati sui migliori abbinamenti forte vs debole in tutto il mercato.
- Negozia con il contesto della giornata invece di indovinare.
- Elimina la paralisi dell'analisi; agisci con calma e convinzione consapevole.
👁️ Leggi come un professionista
- Forza/Debolezza: Identifica le valute che consistentemente guidano o rimangono indietro su più coppie.
- Correlazione: Conferma che le coppie correlate si muovono nella stessa direzione.
- Direzione: Usa il movimento della giornata per orientare compre/vendite con il trend.
✅ Checklist di esecuzione
- Fissa la posizione del dashboard con X/Y in modo che sia sempre visibile.
- Contrassegna i simboli target (evidenziazioni facoltative) in modo che i tuoi migliori mercati si distinguano.
- Trova un abbinamento forte vs debole (ad esempio, GBP forte vs JPY debole) confermato su più coppie.
- Scegli la coppia con la struttura più pulita; entra nei pullback nella direzione del trend.
- Gestisci il rischio sotto/sopra la struttura recente; scala in base al momentum della sessione.
⭐ Dove brilla
- Sessioni di Londra e New York.
- Strategie di trend e momentum.
- Ampi giorni risk-on/risk-off quando le correlazioni si accendono rapidamente.
👤 Per chi è
- Trader intraday che cercano opportunità pulite e veloci.
- Trader swing che vogliono una conferma prima di impegnare grandi posizioni.
- Chiunque voglia negoziare quello che si muove — senza paralisi dell'analisi.
Risultato: smetterai di forzare i trade e inizierai a seguire i flussi che le istituzioni stanno già spingendo. È lì che vivono le vittorie facili. Il tuo vantaggio è la chiarezza. Questo strumento ti fornisce questa chiarezza in secondi.
⚡ Setup veloci — Cosa cercare
- EURUSD fuori dalla banda: concentrati sulla matrice superiore.
- EURUSD dentro la banda: concentrati sulla matrice inferiore.
- Se EURUSD è dentro le bande: Sulla matrice inferiore, compra i 2–3 migliori leader a sinistra; vendi i 2–3 migliori ritardatari in basso a destra.
💪 Forza + Tempistica con il nostro CSM
- Trend rialzista: la differenza si espande.
- Ritracciamento: la differenza si riduce o diventa negativa.
- Per i long, pattern ideale:
- Breve termine: molto vicino o negativo.
- Medio termine: molto vicino.
- Lungo termine: disperso/espanso.
- Questo individua con precisione gli entry di ritracciamento. Entra una volta che la differenza a breve termine ricomincia a espandersi.
🔗 Conferma della correlazione
- Sulla matrice, osserva coppie dello stesso indice o coppie correlate.
- Per i long: cluster all'estrema sinistra della matrice inferiore.
- Per gli short: cluster all'estrema destra della matrice inferiore.
🛡️ Evita i colpi di frusta
- Aspetta che il prezzo scappi fuori dalla sua banda per entrare nei mercati forti e in trend.
🎯 Filtri intelligenti prima di cliccare compra/vendi
- Spread Meter: normale (verde).
- ADR: non ancora superato — spazio per muoversi oggi.
- Trend Meter: allineato su breve, medio e lungo termine per un trend solido (o almeno breve + medio per un nuovo trend).
- Correlazione inferiore: coppie correlate che si muovono insieme (spuntato = buono).
- Visualizzazione indice: indice base su e indice quotazione giù per gli acquisti (viceversa per le vendite).
- Orologio sessione: almeno due sessioni attive per i migliori movimenti (Londra e New York sono i preferiti).
Con UTD, non hai bisogno di forzare i movimenti — vengono verso di te. Un buon trade al giorno è sufficiente per guadagnare ogni settimana. Una volta padroneggiatolo, non avrai più bisogno di grafici per negoziare. È un'istantanea dal vivo del mercato in ogni momento.
🤝 Funziona bene con altri
- Si combina magnificamente con il nostro Dashboard dello Sniper Definitivo.
- Funziona con qualsiasi strategia — scalper, scalper swing e trader intraday.
💼 Noleggio + Supporto
- Un'opzione di noleggio è disponibile in modo che tu possa testarla e farle ripagare da sola. L'unico modo per non guadagnare denaro è non seguire i passaggi — è così semplice.
- Dopo l'acquisto, inviami un messaggio per ottenere un conciso Manuale utente e un Playbook che ti mostrino come trovare bellissimi movimenti ogni giorno.
Negozia quello che si muove. Negozia con chiarezza. Ottieni il Dashboard del Trader Definitivo oggi.