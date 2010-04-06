ADX Higher Time Frame mx

Indicatore Crypto_Forex HTF ADX per MT4.





- Migliora i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale HTF ADX per MT4. HTF significa "Higher Time Frame".

- L'ADX (linea rossa) viene utilizzato per misurare la forza del trend: se il valore dell'ADX è superiore a 20 e ha una forma ascendente, il trend è forte.

- Se il +DMI (linea blu) è superiore al -DMI (linea verde): il prezzo è in rialzo e l'ADX misura la forza del trend rialzista.

- Se il -DMI (linea verde) è superiore al +DMI (linea blu): il prezzo è in ribasso e l'ADX misura la forza del trend ribassista.

- Se l'ADX (linea rossa) è inferiore a 20, il mercato è piatto.

- Questo indicatore è eccellente per il trading di trend multi-time frame: puoi collegare l'ADX del time frame più alto al tuo grafico corrente.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.