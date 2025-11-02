Ciao trader!

GU Syntrix EA è un Expert Advisor (robot di trading) per la coppia GBPUSD, che opera breakout giornalieri (daily breakouts) utilizzando condizioni di filtraggio precise per eliminare i giorni di trading con bassa probabilità di profitto.

Vantaggi

Potrai far crescere rapidamente il tuo conto , senza lo stress di chiederti se la strategia funzionerà davvero.

Ti sentirai come un trader davvero profittevole , che sa cosa sta facendo grazie a una strategia di trading algoritmico professionale e di alto livello .

Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione , nessuna esperienza tecnica e nessuna configurazione complicata.

Abbiamo sviluppato questa strategia utilizzando machine learning e test di robustezza, per ridurre il rischio di overfitting (sovraottimizzazione).

Strategia di trading

L’Expert Advisor GU Syntrix può operare su diverse coppie di valute, ma dà i migliori risultati su GBPUSD, utilizzando esclusivamente ordini pendenti (pending orders).

Utilizza i propri indicatori proprietari — HighestInRange, LowestInRange e TEMA — per filtrare i giorni di bassa probabilità.

Un ordine pendente viene piazzato solo quando le condizioni degli indicatori sono soddisfatte e vengono generati i segnali appropriati.

L’EA funziona bene su vari timeframe senza perdere in redditività; tuttavia, la massima efficienza è stata osservata sul timeframe H1, dove il rapporto rischio/rendimento è più favorevole.

Il robot di trading è altamente affidabile, poiché è stato sviluppato e testato in condizioni di mercato reali.

Il suo sistema di gestione del denaro (money management) ti permette di scegliere liberamente l’importo da rischiare in ogni operazione.

Ogni trade è protetto da ordini di Stop-Loss.

In diversi test, il drawdown massimo medio degli ultimi 20 anni è stato del 6,87%, mentre il drawdown assoluto è stato di 440,09 $, il che significa che durante i test l’EA ha ridotto il capitale iniziale solo di quella cifra.

Risultati dei test

Il GU Syntrix EA, con un deposito iniziale di 10.000 $, ha generato un profitto di 11.732,54 $ su GBPUSD H1 dal 29 marzo 2004 al 30 ottobre 2025.

Profitto netto: +117% in 20 anni

Drawdown assoluto: 440,09 $

Drawdown massimo: 6,87%

Rischio utilizzato: importo fisso di 100 $

Puoi verificare risultati simili scaricando la versione demo ed effettuando i tuoi test.

Decisione sul prezzo

Ho deciso di offrire questo EA a un prezzo inferiore rispetto al precedente EU Daybreak EA, poiché le performance dei backtest risultano leggermente meno impressionanti.

Riteniamo che questo prezzo rifletta meglio le prestazioni reali attese sul mercato, rispetto all’altra strategia.

Configurazione dell’EA

Coppia consigliata: GBPUSD

Timeframe consigliato: H1 (si consiglia di effettuare un backtest dal 2004 ad oggi).

Puoi modificare il livello di rischio nel pannello di input sotto il parametro “mmRiskedMoney”, che rappresenta l’importo fisso di denaro rischiato per operazione.

Questo EA può essere utilizzato sia per conti personali che per conti di prop firm.

Informazioni sull’autore

AB Development — sviluppatore di strategie di trading da oltre 4 anni, utilizza metodi avanzati per creare, sviluppare e studiare strategie algoritmiche ad alte prestazioni.