OSB Pro Oscillator m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.75
- Attivazioni: 10
Oscillatore OSB Pro: indicatore personalizzato avanzato, efficiente strumento ausiliario per la Price Action.
- Utilizza un nuovo metodo di calcolo avanzato.
- Nuova generazione di oscillatori: vedere le immagini per scoprire come utilizzarlo.
- L'oscillatore OSB Pro è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso precisi per i segnali di Price Action e di tendenza di Ipervenduto/Ipercomprato.
- Valori di Ipervenduto: inferiori a 30.
- Valori di Ipercomprato: superiori a 70.
- Con questo indicatore, è possibile aggiornare anche le strategie standard.
- È molto più veloce e preciso degli oscillatori standard.
- L'indicatore è dotato di un display informativo: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display informativo mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo in qualsiasi angolo del grafico:
0: angolo in alto a sinistra, 1: angolo in alto a destra, 2: angolo in basso a sinistra, 3: angolo in basso a destra.
Come si usa:
- come filtro Price Action (vedere le immagini).
- per segnali di ingresso nella direzione principale del trend (vedi immagini).
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.