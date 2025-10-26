Exclusive Ace MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Exclusive Ace MT5 — il tuo partner affidabile per il trading automatizzato
Exclusive Ace MT5 è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, creato per i trader che apprezzano stabilità, automazione e controllo del rischio. L’EA analizza il mercato con algoritmi intelligenti, gestisce il capitale e semplifica l’esecuzione della strategia di trading.
Perché scegliere Exclusive Ace MT5
- Analisi intelligente: combinazione di indicatori di tendenza e oscillatori con filtri per ridurre i falsi segnali.
- Adattabilità: regolazione automatica alle diverse condizioni di mercato e ai livelli di volatilità.
- Esecuzione avanzata degli ordini: supporto per IOC, FOK, Return e BOC per un posizionamento e una chiusura ottimali.
- Protezione del capitale: stop loss dinamici, trailing stop e regole flessibili di gestione del rischio.
- Avvio rapido: parametri integrati che consentono di testare l’EA subito dopo l’installazione.
Come funziona l’EA
Exclusive Ace MT5 valuta le condizioni di mercato in base a regole predefinite e apre operazioni quando i criteri sono soddisfatti. I meccanismi di gestione del capitale integrati controllano la dimensione delle posizioni e i livelli di stop, garantendo un equilibrio tra redditività e sicurezza.
Ottimizzazione e file di configurazione
Per ottenere i migliori risultati, si consiglia un’ottimizzazione individuale per ciascun strumento e in base alle condizioni del broker. I file di configurazione vengono preparati considerando spread, volatilità e caratteristiche del conto. La preparazione richiede 12–19 giorni. Dopo averli ricevuti, eseguire l’EA separatamente per ogni coppia valutaria.
Come testare correttamente
È possibile eseguire backtest nello Strategy Tester per verificare la logica dell’EA, utilizzando gli esempi e gli screenshot forniti. Tuttavia, il trading reale completo è consigliato solo dopo aver ricevuto i file di configurazione personalizzati. Una volta ricevuti, eseguire l’EA separatamente per ogni coppia valutaria.
Parametri tecnici
- Coppie valutarie: NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD
- Test: esempio principale — NZDCAD; le altre coppie valutarie vengono elaborate automaticamente dall’EA
- Timeframe: M15
- Tipo di conto: Raw Spread
- Leva consigliata: da 1:500
- Deposito minimo consigliato: da 5000 USD
- VPS: consigliato per un funzionamento ininterrotto
- Broker consigliato: IC Markets
Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizza solo fondi la cui perdita non influirà sulla tua situazione finanziaria. L’autore non è responsabile per eventuali perdite.
Tutti i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale MQL5: profilo del venditore.
Hai domande sull’installazione, configurazione o ottimizzazione? Inviami un messaggio privato su MQL5 e ti aiuterò.