Exclusive Ace MT5 — il tuo partner affidabile per il trading automatizzato

Exclusive Ace MT5 è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, creato per i trader che apprezzano stabilità, automazione e controllo del rischio. L’EA analizza il mercato con algoritmi intelligenti, gestisce il capitale e semplifica l’esecuzione della strategia di trading.

IMPORTANTE: Dopo l’acquisto, contattami tramite messaggio privato per ricevere i tuoi file di configurazione (set‑files) personalizzati. La preparazione richiede 12–19 giorni, poiché i file vengono adattati al tuo deposito, al broker e agli strumenti scelti. Una volta ricevuti, si consiglia di eseguire l’EA separatamente per ogni coppia valutaria.

Prezzo scontato: il prezzo attuale è ridotto. Il prezzo aumenterà di 1000 USD dopo ogni 100 vendite. Prezzo finale: 18.600 USD.

Perché scegliere Exclusive Ace MT5

Analisi intelligente: combinazione di indicatori di tendenza e oscillatori con filtri per ridurre i falsi segnali.

combinazione di indicatori di tendenza e oscillatori con filtri per ridurre i falsi segnali. Adattabilità: regolazione automatica alle diverse condizioni di mercato e ai livelli di volatilità.

regolazione automatica alle diverse condizioni di mercato e ai livelli di volatilità. Esecuzione avanzata degli ordini: supporto per IOC, FOK, Return e BOC per un posizionamento e una chiusura ottimali.

supporto per IOC, FOK, Return e BOC per un posizionamento e una chiusura ottimali. Protezione del capitale: stop loss dinamici, trailing stop e regole flessibili di gestione del rischio.

stop loss dinamici, trailing stop e regole flessibili di gestione del rischio. Avvio rapido: parametri integrati che consentono di testare l’EA subito dopo l’installazione.

Come funziona l’EA

Exclusive Ace MT5 valuta le condizioni di mercato in base a regole predefinite e apre operazioni quando i criteri sono soddisfatti. I meccanismi di gestione del capitale integrati controllano la dimensione delle posizioni e i livelli di stop, garantendo un equilibrio tra redditività e sicurezza.

Ottimizzazione e file di configurazione

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia un’ottimizzazione individuale per ciascun strumento e in base alle condizioni del broker. I file di configurazione vengono preparati considerando spread, volatilità e caratteristiche del conto. La preparazione richiede 12–19 giorni. Dopo averli ricevuti, eseguire l’EA separatamente per ogni coppia valutaria.

Come testare correttamente

È possibile eseguire backtest nello Strategy Tester per verificare la logica dell’EA, utilizzando gli esempi e gli screenshot forniti. Tuttavia, il trading reale completo è consigliato solo dopo aver ricevuto i file di configurazione personalizzati. Una volta ricevuti, eseguire l’EA separatamente per ogni coppia valutaria.

Parametri tecnici

Coppie valutarie: NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD

NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD Test: esempio principale — NZDCAD; le altre coppie valutarie vengono elaborate automaticamente dall’EA

esempio principale — NZDCAD; le altre coppie valutarie vengono elaborate automaticamente dall’EA Timeframe: M15

M15 Tipo di conto: Raw Spread

Raw Spread Leva consigliata: da 1:500

da 1:500 Deposito minimo consigliato: da 5000 USD

da 5000 USD VPS: consigliato per un funzionamento ininterrotto

consigliato per un funzionamento ininterrotto Broker consigliato: IC Markets

Disclaimer: Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizza solo fondi la cui perdita non influirà sulla tua situazione finanziaria. L’autore non è responsabile per eventuali perdite.

Tutti i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale MQL5: profilo del venditore.