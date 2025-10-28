Echelon FX MQL5

Questo Expert Advisor è stato progettato per operare in modo dinamico seguendo la tendenza predominante del mercato, aprendo più ordini nella direzione ritenuta più probabile. La sua logica di gestione mira a catturare profitti ricorrenti durante i movimenti favorevoli e a mantenere sotto controllo le posizioni in perdita fino a un’inversione o a una correzione del prezzo.

L’EA sfrutta le fasi di tendenza per accumulare profitti parziali e compensare le posizioni in retrazione, gestendo così l’esposizione complessiva del portafoglio. Questa strategia è particolarmente adatta ai mercati con movimenti ciclici o fasi laterali ampie, dove le inversioni di prezzo sono frequenti e prevedibili.

⚙️ Parametri di ingresso

Take Profit (punti, 0 = disattivato): distanza in punti per la chiusura automatica in profitto. Se impostato su 0, l’EA gestisce internamente le chiusure.

Stop Loss (punti, 0 = disattivato): limite massimo di perdita per operazione in punti. Se impostato su 0, le posizioni rimangono aperte fino all’inversione.

Lot: dimensione iniziale del lotto per ogni ordine.

Max Spread (punti, 0 = disattivato): spread massimo consentito per aprire nuove operazioni.

Magic: identificatore univoco che consente all’EA di gestire le proprie operazioni senza interferire con altri sistemi.

⚠️ Raccomandazioni d’uso

Poiché questo Expert Advisor apre più ordini simultaneamente per ottimizzare la gestione dei profitti e delle perdite flottanti, si raccomanda vivamente di utilizzare lotti piccoli e una gestione del rischio adeguata.

Un capitale sufficiente e una leva moderata consentiranno di affrontare le fasi di accumulo degli ordini senza compromettere la stabilità del conto.

💡 Vantaggi principali