Syntharis AI Tehnology EA
- Experts
- Natalia Rossinskaia
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 12
Syntharis AI Technology EA è un Expert Advisor di nuova generazione per MetaTrader, sviluppato su un'architettura proprietaria basata su moduli neurali. Combina analisi di mercato adattiva, filtraggio intelligente dei dati e una rigorosa gestione del rischio, offrendo stabilità anche in condizioni di mercato particolarmente volatili.
Politica dei Prezzi
Il prezzo di lancio di Syntharis AI Technology EA è fissato a 149 USD, disponibile esclusivamente nella fase iniziale del progetto. Il modello di prezzo è dinamico: man mano che si accumulano operazioni redditizie e verificate, il valore del sistema aumenta per riflettere la sua crescente efficacia e affidabilità.
Architettura Centrale
Il sistema utilizza una struttura neurale multilivello in cui ogni modulo svolge una funzione analitica specifica.
Neural Lattice Core — identifica schemi strutturali, direzione del trend e flussi di liquidità.
Vector Fusion Engine — unisce segnali provenienti da più timeframe, riducendo il rumore di mercato.
Volatility Field Mapper — monitora cluster di volatilità e regola i parametri della strategia in tempo reale.
Risk Sentinel Layer — controlla l’esposizione, analizza la sequenza delle operazioni e protegge il capitale.
Latency-Aware Executor — ottimizza l’esecuzione basandosi sulla microstruttura del mercato.
Equity Stabilizer — riduce l’impatto di serie sfavorevoli e adatta il comportamento del sistema nel lungo periodo.
L’EA non utilizza martingala, griglia o scalping ad alta frequenza. L’enfasi è posta su una gestione sostenibile delle posizioni e su un modello matematico orientato alla redditività a lungo termine.
Sistema Avanzato di Filtro Notizie
Syntharis integra uno dei sistemi di filtraggio delle notizie più avanzati:
Filtro Notizie Avanzato — analizza i prossimi eventi economici evitando periodi ad alto rischio.
Visualizzazione delle Notizie sul Grafico — gli eventi rilevanti vengono mostrati direttamente sul grafico.
Restrizioni Orarie — possibilità di disattivare il trading per ore, minuti o intervalli personalizzati.
AI-Driven News Behavior Model — utilizza l’intelligenza artificiale per individuare regimi di mercato rischiosi attorno agli eventi economici.
Questo sistema permette di evitare condizioni di mercato instabili e di concentrarsi su opportunità operative più chiare e strutturate.
Test e Validazione
L’EA è stato sottoposto a:
• stress test su oltre 15 anni di dati storici
• simulazioni di picchi di volatilità, gap e condizioni di bassa liquidità
• validazioni con spread variabili, slippage e ritardi di esecuzione
Parametri Chiave
Strumenti: principalmente oro; supporto ad altri mercati in fase di sviluppo
Timeframe consigliato: H1
Deposito minimo: 100 USD
Impostazioni: modalità rischio (auto/manuale), dimensione posizione, profilo di rischio (1–5), pannello operativo, magic number, nome del pannello
La logica TP/SL è completamente gestita internamente dal sistema.
Vantaggi di Syntharis AI Technology EA
• Architettura neurale multilivello
• Adattamento dinamico ai diversi regimi di mercato
• Protezione avanzata del capitale e controllo dell’esposizione
• Filtro notizie di nuova generazione
• Configurazione minima, intelligenza incorporata nel codice
• Stabilità dimostrata in una vasta gamma di condizioni di mercato
Avvertenza sul Rischio
Il trading sui mercati finanziari comporta un livello di rischio elevato. I risultati passati non garantiscono performance future.