Syntharis AI Tehnology EA

Syntharis AI Technology EA è un Expert Advisor di nuova generazione per MetaTrader, sviluppato su un'architettura proprietaria basata su moduli neurali. Combina analisi di mercato adattiva, filtraggio intelligente dei dati e una rigorosa gestione del rischio, offrendo stabilità anche in condizioni di mercato particolarmente volatili.

Politica dei Prezzi

Il prezzo di lancio di Syntharis AI Technology EA è fissato a 149 USD, disponibile esclusivamente nella fase iniziale del progetto. Il modello di prezzo è dinamico: man mano che si accumulano operazioni redditizie e verificate, il valore del sistema aumenta per riflettere la sua crescente efficacia e affidabilità.

Architettura Centrale

Il sistema utilizza una struttura neurale multilivello in cui ogni modulo svolge una funzione analitica specifica.

Neural Lattice Core — identifica schemi strutturali, direzione del trend e flussi di liquidità.

Vector Fusion Engine — unisce segnali provenienti da più timeframe, riducendo il rumore di mercato.

Volatility Field Mapper — monitora cluster di volatilità e regola i parametri della strategia in tempo reale.

Risk Sentinel Layer — controlla l’esposizione, analizza la sequenza delle operazioni e protegge il capitale.

Latency-Aware Executor — ottimizza l’esecuzione basandosi sulla microstruttura del mercato.

Equity Stabilizer — riduce l’impatto di serie sfavorevoli e adatta il comportamento del sistema nel lungo periodo.

L’EA non utilizza martingala, griglia o scalping ad alta frequenza. L’enfasi è posta su una gestione sostenibile delle posizioni e su un modello matematico orientato alla redditività a lungo termine.

Sistema Avanzato di Filtro Notizie

Syntharis integra uno dei sistemi di filtraggio delle notizie più avanzati:

Filtro Notizie Avanzato — analizza i prossimi eventi economici evitando periodi ad alto rischio.

Visualizzazione delle Notizie sul Grafico — gli eventi rilevanti vengono mostrati direttamente sul grafico.

Restrizioni Orarie — possibilità di disattivare il trading per ore, minuti o intervalli personalizzati.

AI-Driven News Behavior Model — utilizza l’intelligenza artificiale per individuare regimi di mercato rischiosi attorno agli eventi economici.

Questo sistema permette di evitare condizioni di mercato instabili e di concentrarsi su opportunità operative più chiare e strutturate.

Test e Validazione

L’EA è stato sottoposto a:

• stress test su oltre 15 anni di dati storici

• simulazioni di picchi di volatilità, gap e condizioni di bassa liquidità

• validazioni con spread variabili, slippage e ritardi di esecuzione

Parametri Chiave

Strumenti: principalmente oro; supporto ad altri mercati in fase di sviluppo

Timeframe consigliato: H1

Deposito minimo: 100 USD

Impostazioni: modalità rischio (auto/manuale), dimensione posizione, profilo di rischio (1–5), pannello operativo, magic number, nome del pannello

La logica TP/SL è completamente gestita internamente dal sistema.

Vantaggi di Syntharis AI Technology EA

• Architettura neurale multilivello

• Adattamento dinamico ai diversi regimi di mercato

• Protezione avanzata del capitale e controllo dell’esposizione

• Filtro notizie di nuova generazione

• Configurazione minima, intelligenza incorporata nel codice

• Stabilità dimostrata in una vasta gamma di condizioni di mercato

Avvertenza sul Rischio

Il trading sui mercati finanziari comporta un livello di rischio elevato. I risultati passati non garantiscono performance future.