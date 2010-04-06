Heiken Ashi Histo Filter mz
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex per MT4 Heiken Ashi Histo Filter: uno strumento di trading ausiliario fantastico ed efficiente! Nessuna modifica!
- Utilizza un nuovo metodo di calcolo avanzato - 10 opzioni per il parametro "Prezzo per il calcolo".
- Ottimo da combinare con i pattern di Price Action:
- Istogramma di colore verde - Cerca pattern rialzisti da acquistare.
- Istogramma di colore magenta - Cerca pattern ribassisti da vendere.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili, PC ed e-mail.
