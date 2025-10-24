TW Western Scalper MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 20
TW Western Scalper MT4 – Precision Gold Day Trading & XAUUSD Scalping Made Easy
TW Western Scalper MT4 è un potente Expert Advisor progettato per il day trading dell’oro e lo scalping su XAUUSD.
Combina un’accurata rilevazione del trend con una logica di mercato adattiva per catturare i movimenti a breve termine del prezzo dell’oro con una precisione impressionante.
Ottimizzato per il trading intraday sull’oro, offre risultati costanti durante le sessioni volatili di XAUUSD mantenendo un rigoroso controllo del rischio e del capitale.
Questo EA per lo scalping dell’oro gestisce ogni operazione in modo intelligente, bilanciando il potenziale di profitto e la protezione per una crescita sostenibile a lungo termine.
Perché scegliere TW Western Scalper EA
Strategia di scalping unica costruita per il trading giornaliero sull’oro (XAUUSD).
Indicatori intelligenti e medie mobili per un rilevamento accurato del trend.
Filtri adattivi che migliorano la qualità degli ingressi in condizioni di alta volatilità.
Una sola posizione alla volta per una gestione ottimale del rischio.
Algoritmi di protezione multilivello per salvaguardare il tuo capitale.
Gestione del denaro avanzata con stop loss nascosto e take profit flessibile.
Controllo del drawdown integrato per sicurezza del conto e prestazioni costanti.
Fino all’85% di tasso di successo e circa il 30% di potenziale crescita mensile.
Sistema di lotti automatico che adatta la dimensione del trade con la crescita del saldo.
Completamente ottimizzato per lo scalping sull’oro, con configurazione semplice, aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato.
Logica Intelligente per Risultati Reali
La logica di trading raffinata di TW Western Scalper si adatta alle condizioni mutevoli del mercato, filtra i falsi segnali ed esegue solo configurazioni di alta qualità.
È costruito per i trader che cercano una crescita mensile costante attraverso una gestione del rischio disciplinata e un trading preciso.
Che tu sia un trader professionista o un investitore serio, TW Western Scalper MT4 offre una soluzione automatizzata affidabile per il trading intraday sull’oro e lo scalping su XAUUSD — con sicurezza, prestazioni e semplicità al centro.
Impostazioni Ottimali per Massime Prestazioni
Broker: utilizza un broker con spread ridotti.
Tipo di Conto: consigliato ECN o ECN_Pro.
Spread: scegli conti con zero spread o basse commissioni.
Saldo Minimo: $3.000.
Leva: minimo 1:500.
Coppie: solo XAUUSD.
VPS: consigliato per le migliori prestazioni durante le ore di alta volatilità.
Per una guida completa all’installazione e al funzionamento di questo Expert Advisor, consulta il nostro articolo tutorial e i video completi.