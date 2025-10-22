OOPS Index
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
OOPS US100 – Reversal su Open fuori Range USA
Setup OOPS: open fuori dal range, rientro e trade verso l’estremo opposto. Filtri MA/Ichimoku/News.
Idea
Implementazione del setup OOPS sulla sessione USA del US100: se il mercato apre fuori dal range della sessione USA precedente e rientra nel range, l’EA apre un trade nella direzione del rientro, mirando al minimo/massimo precedente (come da tua specifica).
Logica operativa (simmetrica long/short)
-
Short OOPS: open sopra il max della sessione USA precedente; quando il prezzo rientra sotto quel max, apri short con TP = minimo della sessione precedente; SL in % del TP (configurabile).
-
Long OOPS: open sotto il min della sessione USA precedente; al rientro sopra quel min, apri long con TP = massimo precedente; SL in % del TP.
-
Filtri: MA/Ichimoku, per evitare giorni iper-direzionali.
Caratteristiche chiave
-
Rilevazione robusta di open fuori range e rientro.
-
TP “estremo opposto” coerente con la definizione classica/tuo flusso.
-
SL% del TP +
-
Gestione risk %
Input principali
-
USSessionStart/End & PrevSessionMode (come Gap Fill).
-
EntryTrigger: OnFirstReEntry | OnCloseBackInside.
-
TP_Mode: PrevExtreme (default).
-
SL_PercentOfTP
-
MA/Ichimoku
-
RiskPercent
Requisiti & note
-
Ideale su giorni con open fuori range; evitare giornate news-driven
-
Test con dati real tick; validare offset orario broker.