OOPS Index

OOPS US100 – Reversal su Open fuori Range USA

Setup OOPS: open fuori dal range, rientro e trade verso l’estremo opposto. Filtri MA/Ichimoku/News.


Idea
Implementazione del setup OOPS sulla sessione USA del US100: se il mercato apre fuori dal range della sessione USA precedente e rientra nel range, l’EA apre un trade nella direzione del rientro, mirando al minimo/massimo precedente (come da tua specifica).

Logica operativa (simmetrica long/short)

  • Short OOPS: open sopra il max della sessione USA precedente; quando il prezzo rientra sotto quel max, apri short con TP = minimo della sessione precedente; SL in % del TP (configurabile).

  • Long OOPS: open sotto il min della sessione USA precedente; al rientro sopra quel min, apri long con TP = massimo precedente; SL in % del TP.

  • Filtri: MA/Ichimoku, per evitare giorni iper-direzionali.

Caratteristiche chiave

  • Rilevazione robusta di open fuori range e rientro.

  • TP “estremo opposto” coerente con la definizione classica/tuo flusso.

  • SL% del TP +

  • Gestione risk % 

Input principali

  • USSessionStart/End & PrevSessionMode (come Gap Fill).

  • EntryTrigger: OnFirstReEntry | OnCloseBackInside.

  • TP_Mode: PrevExtreme (default).

  • SL_PercentOfTP 

  • MA/Ichimoku

  • RiskPercent

Requisiti & note

  • Ideale su giorni con open fuori range; evitare giornate news-driven

  • Test con dati real tick; validare offset orario broker.



