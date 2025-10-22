Gap Fill

Gap Fill US100 – Riempimento Gap Open USA


Sfrutta il gap della sessione USA verso il close/sessione precedente. Filtri MA/Ichimoku/News.

Idea
“Gap Fill” cerca configurazioni in cui l’apertura della sessione USA (15:30 ITA) avviene fuori dal range della sessione USA precedente (sopra il massimo o sotto il minimo). L’EA entra in mean-reversion per puntare al riassorbimento del gap (target tipico: close o mid-range della sessione precedente – configurabile).

Logica operativa

  1. Identifica range e close della sessione USA precedente.

  2. Se l’open attuale è > max o < min del range precedente ⇒ gap esterno.

  3. Entra contro-gap quando si verifica il trigger (subito all’open o al ritorno verso il range, a scelta).

  4. TP: verso Close Precedente (default) o Mid/Value Area (opzione).

  5. SL: percentuale  o massimo opposto del range attuale.

  6. Filtri: MA/Ichimoku per evitare eventi direzionali forti.

Caratteristiche chiave

  • Rilevazione session-based pulita (15:30–22:00 ITA, configurabile).

  • Trigger ingresso: immediato su gap o su re-entry nel range.

  • TP target: Prev Close, Prev Mid, Prev VWAP (se disponibile).

  • SL flessibile: %TP, ATRx, hard stop.

  • Filtri come negli altri EA (MA/Ichimoku/News).

  • Risk % 

Input principali

  • USSessionStart/End (default 15:30–22:00 ITA via offset).

  • GapTrigger: Immediate | OnSignalCandle.

  • TP_Target: PrevClose | PrevVWAP.

  • SL_Mode: PercentOfTP 

  • MA/Ichimoku

  • RiskPercent

Requisiti & note

  • Ottimizzato per US100; test consigliato su DE40/US500 con parametri dedicati.



