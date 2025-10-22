Gap Fill
- Experts
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Gap Fill US100 – Riempimento Gap Open USA
Sfrutta il gap della sessione USA verso il close/sessione precedente. Filtri MA/Ichimoku/News.
Idea
“Gap Fill” cerca configurazioni in cui l’apertura della sessione USA (15:30 ITA) avviene fuori dal range della sessione USA precedente (sopra il massimo o sotto il minimo). L’EA entra in mean-reversion per puntare al riassorbimento del gap (target tipico: close o mid-range della sessione precedente – configurabile).
Logica operativa
Identifica range e close della sessione USA precedente.
Se l’open attuale è > max o < min del range precedente ⇒ gap esterno.
Entra contro-gap quando si verifica il trigger (subito all’open o al ritorno verso il range, a scelta).
TP: verso Close Precedente (default) o Mid/Value Area (opzione).
SL: percentuale o massimo opposto del range attuale.
Filtri: MA/Ichimoku per evitare eventi direzionali forti.
Caratteristiche chiave
Rilevazione session-based pulita (15:30–22:00 ITA, configurabile).
Trigger ingresso: immediato su gap o su re-entry nel range.
TP target: Prev Close, Prev Mid, Prev VWAP (se disponibile).
SL flessibile: %TP, ATRx, hard stop.
Filtri come negli altri EA (MA/Ichimoku/News).
Risk %
Input principali
USSessionStart/End (default 15:30–22:00 ITA via offset).
GapTrigger: Immediate | OnSignalCandle.
TP_Target: PrevClose | PrevVWAP.
SL_Mode: PercentOfTP
MA/Ichimoku
RiskPercent
Requisiti & note
Ottimizzato per US100; test consigliato su DE40/US500 con parametri dedicati.