ORB Opening Range Breakout

OBR US100 – Opening Range Breakout (15:30 ITA)

Breakout sulla prima candela dell’open USA. Filtri MA/Ichimoku/News. SL/TP flessibili.


OBR (Opening Range Breakout) cattura il primo movimento direzionale del US100 (USTECH) all’apertura cash USA (15:30 ora italiana). Definisce un’“Opening Range” sulla prima candela (default 5 minuti, personalizzabile) e attiva ordini alla rottura del massimo/minimo della range.

Logica operativa

  1. Dalle 15:30 alle 15:45 (ora Italia) si costruisce la Opening Range (prima candela; RangeMinutes selezionabile).

  2. Alla chiusura della candela di range, l’EA piazza ordini pendenti/breakout (o market) su break del massimo/minimo.

  3. SL/TP:

    • In % (sul prezzo o sulla Range) oppure

    • SL sul lato opposto della Range, TP personalizzabile (in % o multipli della Range).

  4. Filtri: Media Mobile, Ichimoku, News filter (sospensione prima/dopo news).

Caratteristiche chiave

  • Time window configurabile 

  • Ingressi su breakout post-chiusura della candela di range (niente spike intra-candle).

  • SL dinamico su lato opposto Range o SL/TP %.

  • Filtro direzionale con MA

  • Filtro Ichimoku per evitare congestioni/contro-trend.

  • Filtro News (halt trading X min prima/dopo news ad impatto).

  • Gestione fixed lot o risk % per trade.

Input principali

  • Symbol/TF (consigliato M5).

  • RangeMinutes (default 5).

  • EntryMode: market/pending sul break.

  • SL_Mode: OppositeRange | Percent.

  • TP_Mode: Percent | RangeMultiples.

  • TP_Percent / SL_Percent / RR_Target.

  • UseMAFilter (Period, Method, AppliedPrice, Condizione trend-on).

  • UseIchimoku (Kijun/Tenkan/Cloud checks).

  • UseNewsFilter (minuti di blocco pre/post, impatto).

  • RiskPercent / FixedLots; MaxSpread, MaxSlippage.



