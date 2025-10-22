ORB Opening Range Breakout
- Experts
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
OBR US100 – Opening Range Breakout (15:30 ITA)
Breakout sulla prima candela dell’open USA. Filtri MA/Ichimoku/News. SL/TP flessibili.
OBR (Opening Range Breakout) cattura il primo movimento direzionale del US100 (USTECH) all’apertura cash USA (15:30 ora italiana). Definisce un’“Opening Range” sulla prima candela (default 5 minuti, personalizzabile) e attiva ordini alla rottura del massimo/minimo della range.
Logica operativa
-
Dalle 15:30 alle 15:45 (ora Italia) si costruisce la Opening Range (prima candela; RangeMinutes selezionabile).
-
Alla chiusura della candela di range, l’EA piazza ordini pendenti/breakout (o market) su break del massimo/minimo.
-
SL/TP:
-
In % (sul prezzo o sulla Range) oppure
-
SL sul lato opposto della Range, TP personalizzabile (in % o multipli della Range).
-
-
Filtri: Media Mobile, Ichimoku, News filter (sospensione prima/dopo news).
Caratteristiche chiave
-
Time window configurabile
-
Ingressi su breakout post-chiusura della candela di range (niente spike intra-candle).
-
SL dinamico su lato opposto Range o SL/TP %.
-
Filtro direzionale con MA
-
Filtro Ichimoku per evitare congestioni/contro-trend.
-
Filtro News (halt trading X min prima/dopo news ad impatto).
-
Gestione fixed lot o risk % per trade.
Input principali
-
Symbol/TF (consigliato M5).
-
RangeMinutes (default 5).
-
EntryMode: market/pending sul break.
-
SL_Mode: OppositeRange | Percent.
-
TP_Mode: Percent | RangeMultiples.
-
TP_Percent / SL_Percent / RR_Target.
-
UseMAFilter (Period, Method, AppliedPrice, Condizione trend-on).
-
UseIchimoku (Kijun/Tenkan/Cloud checks).
-
UseNewsFilter (minuti di blocco pre/post, impatto).
-
RiskPercent / FixedLots; MaxSpread, MaxSlippage.