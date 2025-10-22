Everyday Pivot Levels MT4

Advanced Asktrend Filter MT4 è un filtro di tendenza intelligente, progettato per identificare con precisione la direzione del mercato e filtrare il rumore. L’indicatore si adatta dinamicamente alla volatilità variabile e aiuta a rilevare i cambiamenti di tendenza in tempo utile, fornendo punti affidabili di ingresso e uscita. Funziona efficacemente sia in fasi di tendenza che in segmenti laterali. Adatto a tutti gli stili di trading — dallo scalping aggressivo alle strategie posizionali più t