Everyday Pivot Levels MT4
- Indicatori
- Temirgali Orazbayev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Everyday Pivot Levels MT4 è un indicatore classico di supporto e resistenza calcolato sulla base dei dati di prezzo del giorno di negoziazione precedente. L'indicatore traccia automaticamente sette livelli chiave: il Punto Pivot centrale e tre livelli di resistenza (R1, R2, R3) e tre livelli di supporto (S1, S2, S3).
I livelli vengono aggiornati quotidianamente alle 00:00 e rimangono statici durante l'intera sessione di negoziazione, fornendo punti di riferimento chiari per la pianificazione delle operazioni. Un'interruzione visiva della linea a mezzanotte facilita il monitoraggio della transizione a nuovi livelli.
Adatto per trading intraday, scalping e strategie swing su qualsiasi strumento e timeframe.
⚙️ Impostazioni:
Livelli di resistenza (R1, R2, R3):
- R levels style — stile delle linee di resistenza (predefinito: trattino-punto)
- R levels color — colore delle linee di resistenza (predefinito: blu navy)
- R levels width — spessore delle linee di resistenza
Punto Pivot (PP):
- P level style — stile della linea centrale (predefinito: solido)
- P level color — colore della linea centrale (predefinito: nero)
- P level width — spessore della linea centrale
Livelli di supporto (S1, S2, S3):
- S levels style — stile delle linee di supporto (predefinito: trattino-punto)
- S levels color — colore delle linee di supporto (predefinito: marrone)
- S levels width — spessore delle linee di supporto
🔧 Caratteristiche tecniche:
L'indicatore utilizza 7 buffer:
- Buffer 0 (R3) — terzo livello di resistenza: livello più lontano per movimenti rialzisti forti
- Buffer 1 (R2) — secondo livello di resistenza: obiettivo intermedio durante movimento ascendente
- Buffer 2 (R1) — primo livello di resistenza: barriera più vicina per crescita del prezzo
- Buffer 3 (PP) — punto pivot centrale: livello chiave di equilibrio tra domanda e offerta
- Buffer 4 (S1) — primo livello di supporto: barriera più vicina per calo del prezzo
- Buffer 5 (S2) — secondo livello di supporto: obiettivo intermedio durante movimento discendente
- Buffer 6 (S3) — terzo livello di supporto: livello più lontano per movimenti ribassisti forti
Everyday Pivot Levels MT4 è un classico collaudato dell'analisi tecnica. Impostazioni minime, massimo beneficio, livelli chiari per decisioni di trading.
Installa. Personalizza i colori. Fai trading dai livelli.