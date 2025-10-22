Everyday Pivot Levels

Everyday Pivot Levels è un indicatore classico di supporto e resistenza calcolato sulla base dei dati di prezzo del giorno di negoziazione precedente. L'indicatore traccia automaticamente sette livelli chiave: il Punto Pivot centrale e tre livelli di resistenza (R1, R2, R3) e tre livelli di supporto (S1, S2, S3).

I livelli vengono aggiornati quotidianamente alle 00:00 e rimangono statici durante l'intera sessione di negoziazione, fornendo punti di riferimento chiari per la pianificazione delle operazioni. Un'interruzione visiva della linea a mezzanotte facilita il monitoraggio della transizione a nuovi livelli.

Adatto per trading intraday, scalping e strategie swing su qualsiasi strumento e timeframe.

⚙️ Impostazioni:

Livelli di resistenza (R1, R2, R3):

  • R levels style — stile delle linee di resistenza (predefinito: trattino-punto)
  • R levels color — colore delle linee di resistenza (predefinito: blu navy)
  • R levels width — spessore delle linee di resistenza

Punto Pivot (PP):

  • P level style — stile della linea centrale (predefinito: solido)
  • P level color — colore della linea centrale (predefinito: nero)
  • P level width — spessore della linea centrale

Livelli di supporto (S1, S2, S3):

  • S levels style — stile delle linee di supporto (predefinito: trattino-punto)
  • S levels color — colore delle linee di supporto (predefinito: marrone)
  • S levels width — spessore delle linee di supporto

🔧 Caratteristiche tecniche:

L'indicatore utilizza 7 buffer:

  • Buffer 0 (R3) — terzo livello di resistenza: livello più lontano per movimenti rialzisti forti
  • Buffer 1 (R2) — secondo livello di resistenza: obiettivo intermedio durante movimento ascendente
  • Buffer 2 (R1) — primo livello di resistenza: barriera più vicina per crescita del prezzo
  • Buffer 3 (PP) — punto pivot centrale: livello chiave di equilibrio tra domanda e offerta
  • Buffer 4 (S1) — primo livello di supporto: barriera più vicina per calo del prezzo
  • Buffer 5 (S2) — secondo livello di supporto: obiettivo intermedio durante movimento discendente
  • Buffer 6 (S3) — terzo livello di supporto: livello più lontano per movimenti ribassisti forti

Everyday Pivot Levels è un classico collaudato dell'analisi tecnica. Impostazioni minime, massimo beneficio, livelli chiari per decisioni di trading.

Installa. Personalizza i colori. Fai trading dai livelli.


Altri dall’autore
Advanced Asktrend Filter MT4
Temirgali Orazbayev
Indicatori
Advanced Asktrend Filter MT4   è un filtro di tendenza intelligente, progettato per identificare con precisione la direzione del mercato e filtrare il rumore. L’indicatore si adatta dinamicamente alla volatilità variabile e aiuta a rilevare i cambiamenti di tendenza in tempo utile, fornendo punti affidabili di ingresso e uscita. Funziona efficacemente sia in fasi di tendenza che in segmenti laterali. Adatto a tutti gli stili di trading — dallo scalping aggressivo alle strategie posizionali più t
Everyday Pivot Levels MT4
Temirgali Orazbayev
Indicatori
Everyday Pivot Levels   MT4   è un indicatore classico di supporto e resistenza calcolato sulla base dei dati di prezzo del giorno di negoziazione precedente. L'indicatore traccia automaticamente sette livelli chiave: il Punto Pivot centrale e tre livelli di resistenza (R1, R2, R3) e tre livelli di supporto (S1, S2, S3). I livelli vengono aggiornati quotidianamente alle 00:00 e rimangono statici durante l'intera sessione di negoziazione, fornendo punti di riferimento chiari per la pianificazione
Advanced Asktrend Filter
Temirgali Orazbayev
Indicatori
Advanced Asktrend Filter è un filtro di tendenza intelligente, progettato per identificare con precisione la direzione del mercato e filtrare il rumore. L’indicatore si adatta dinamicamente alla volatilità variabile e aiuta a rilevare i cambiamenti di tendenza in tempo utile, fornendo punti affidabili di ingresso e uscita. Funziona efficacemente sia in fasi di tendenza che in segmenti laterali. Adatto a tutti gli stili di trading — dallo scalping aggressivo alle strategie posizionali più tranqui
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione