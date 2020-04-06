MT4 to Telegram Expert Signal Sender Binary Option

SmartChoise MT4 Gabriel Costin Floricel 5 (1) Experts

SmartChoise MT4 EA – Sistema di Trading basato su Rete Neurale per XAU/USD (Oro) su Timeframe M15 Manuale Utente: Disponibile tramite il link nella mia pagina profilo. Per ora, corrisponde alla versione MT5 — alcune opzioni sono state rimosse nella versione MT4, ma tutte le impostazioni attuali sono spiegate lì. Un manuale dedicato per MT4 sarà rilasciato in futuro. SmartChoise MT4 è progettato per una crescita a lungo termine e controllata, alimentata da un motore a rete neurale che si adatta a