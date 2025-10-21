Prop Quant EA
Experts
John Samuel Ifegwu
Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🚀 Supera Velocemente la Tua Challenge Prop Firm con PROP QUANT EA
PROP QUANT EA è un sistema di trading automatizzato di prossima generazione, costruito per aiutarti a superare la tua challenge prop firm senza sforzo — e in tempi record.
È anche l'ideale per i trader che desiderano far crescere i propri conti personali con la stessa disciplina e precisione richieste dalle prop firm.
Ottimizzato per negoziare ORO (XAUUSD) sul timeframe M5, PROP QUANT EA utilizza algoritmi avanzati per catturare setup ad alta probabilità con rischio minimo, anche durante sessioni di mercato volatili.
Basta allegare l'EA a XAUUSD M5, impostare la Dimensione del Conto Prop, il Drawdown Massimo e il Drawdown Giornaliero Massimo — o utilizzare i valori ottimizzati predefiniti.
Per maggiori opportunità di trading, abilita le opzioni INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION.
💰 Offerta Attuale: $70 — disponibile solo per i prossimi 5 acquirenti.
📈 Prezzo Finale: $100 (il prezzo aumenta di $10 dopo ogni 5 acquisti).
Raccomandiamo Blueberry Funded per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali.
📋 Requisiti Minimi & Raccomandazioni
- 📌 Prop Firm: Qualsiasi broker affidabile con spread ridotti (Blueberry Funded o FTMO consigliato)
- 💱 Quotazione dell'Oro: Richiede quotazioni di prezzo a 2 cifre decimali (non compatibile con quotazioni a 3 cifre decimali)
- 💵 Deposito Iniziale:
- Minimo: $6,000 (con leva 1:30)
- Raccomandato: $10,000 (con leva 1:30)
- ⚡ Leva: Minimo 1:10, 1:30 vivamente consigliato
💡 Fai trading in modo intelligente. Mantieni la disciplina. Lascia che PROP QUANT EA faccia il lavoro pesante mentre ti concentri sui tuoi obiettivi.