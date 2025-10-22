Segnale: https://www.mql5.com/en/signals/2336528 Il prezzo aumenterà dopo ogni acquisto! Coppia di valute: XAUUSD Periodo: M15





Veni non è solo un EA, è uno strumento professionale per il trading automatizzato dell'oro.

Si tratta di un intreccio matematico di algoritmi adattivi.

Mentre altri guardano alla storia del mercato, noi guardiamo al futuro! Il mercato sta cambiando, e noi stiamo cambiando con lui.





Vantaggi di EA Veni

StopLoss fisso.

Puoi scegliere la percentuale massima di rischio/perdita per ogni operazione.

Rigorosa accettazione delle perdite.

Trailing Stop adattivo.

Diverse strategie, logicamente diverse tra loro.

Non esiste griglia, martingala, media.

Lavoro costante su Veni : miglioramento, ottimizzazione, perfezionamento.