Veni
- Experts
- Anton Zverev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Segnale: https://www.mql5.com/en/signals/2336528
Coppia di valute: XAUUSD
Periodo: M15
Veni non è solo un EA, è uno strumento professionale per il trading automatizzato dell'oro.
Si tratta di un intreccio matematico di algoritmi adattivi.
Mentre altri guardano alla storia del mercato, noi guardiamo al futuro! Il mercato sta cambiando, e noi stiamo cambiando con lui.
Vantaggi di EA Veni
- StopLoss fisso.
- Puoi scegliere la percentuale massima di rischio/perdita per ogni operazione.
- Rigorosa accettazione delle perdite.
- Trailing Stop adattivo.
- Diverse strategie, logicamente diverse tra loro.
- Non esiste griglia, martingala, media.
- Lavoro costante su Veni : miglioramento, ottimizzazione, perfezionamento.
Raccomandazioni EA:
- Simbolo: XAUUSD
- Periodo: M15
- Leva: da 1:100
- Impostazioni: per impostazione predefinita
- Broker: IC Markets, Exness, RoboForex
- Tipo di conto: Raw, Zero o ECN
- Deposito minimo: 100 dollari
- Ottimizzazione: dal 2024