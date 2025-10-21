Concordia
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Concordia
B riunisce tre dei fondamenti analitici più rispettati nel trading: la media mobile (MA) , l'indice di forza relativa (RSI) e la media mobile di convergenza e divergenza (MACD) .
Allineando le proprie conoscenze collettive in un unico quadro coerente, Concordia fornisce segnali chiari e unificati basati sull'armonia fondamentale tra trend e momentum. Questo indicatore utilizza un metodo tick-by-tick, con calcolo in tempo reale.
Come funziona
-
Visualizzazione del grafico:
Una linea MA dinamica si sovrappone al grafico principale.
Freccia rivolta verso l'alto = potenziale opportunità a lungo termine .
Freccia rivolta verso il basso = potenziale configurazione corta .
-
Logica di base:
Concordia non si basa su un singolo fattore scatenante: valuta l'allineamento delle tendenze , la forza dello slancio e la direzione del mercato attraverso un modello multifattoriale adattivo.
Solo quando questi indicatori fondamentali si muovono in accordo, Concordia evidenzia un segnale, formando un livello decisionale stabile ed equilibrato tra il rumore del mercato e le reali opportunità.
-
Filtraggio:
La conferma del trend viene perfezionata tramite la pendenza della media mobile (MA) o la posizione del prezzo rispetto alla media mobile (MA), garantendo che i segnali appaiano solo quando la struttura sottostante li supporta.
Avvisi
Ricevi notifiche in tempo reale esattamente come preferisci:
-
Avvisi pop-up istantanei all'interno di MetaTrader,
-
Notifiche push facoltative sul tuo dispositivo mobile,
-
Oppure notifiche via e-mail per il monitoraggio remoto.
(Per abilitare gli avvisi push o via e-mail, configurali in MT4 in Strumenti → Opzioni → Notifiche.)
Suggerimenti per la messa a punto
-
Sensibilità:
Per segnali più frequenti, abbassare il MAPeriod e utilizzare soglie RSI leggermente rilassate (livello di acquisto inferiore / livello di vendita superiore).
-
Filtraggio delle tendenze:
Per ridurre le false inversioni, mantenere UseMASlope = true e aumentare SlopeLookback a 5–8.
-
Impostazioni MACD:
Per il trading intraday, prendi in considerazione valori più rapidi come 8 / 21 / 5 .
Per lo swing trading, il valore predefinito 12/26/9 offre una conferma del trend fluida e affidabile.
Quando si testa questo indicatore, lo strategytester deve essere eseguito molto lentamente. Questo indicatore utilizza un metodo tick-by-tick, con calcoli in tempo reale.
Nel tester di strategia non c'è una vera dinamica dei prezzi tra i tick, tutto avviene in sequenza, il che crea confusione per un indicatore che utilizza calcoli in tempo reale.