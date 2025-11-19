SmartLot Manager
- Utilità
- Nikita Chernyshov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
SmartLot Manager è un assistente professionale per i trader che apprezzano velocità e precisione. Dimenticate il calcolo manuale dei lotti e i tentativi di indovinare quanto perderete o guadagnerete. L’utility permette di piazzare ordini e gestire i rischi semplicemente spostando le linee sul grafico.
Vedete i vostri livelli di Stop Loss e Take Profit non solo come prezzi, ma come importi concreti nella valuta del vostro deposito.
Caratteristiche principali:
- Trading visuale: Tre linee (Ingresso, Stop Loss, Take Profit) permettono di regolare visivamente l’operazione prima di aprirla.
- Calcolo istantaneo: Il pannello mostra il potenziale profitto e perdita nella valuta del deposito e in punti in tempo reale.
- Tutti i tipi di ordini: Supporto per esecuzione a mercato e ordini pendenti (Limit/Stop). L’utility rileva automaticamente il tipo di ordine (Buy/Sell, Limit/Stop) in base alla posizione del prezzo di ingresso.
- Gestione del rischio: Comodo calcolo del volume della posizione (lotto) basato sul rischio specificato. Le impostazioni includono 2 modalità: lotto fisso e dinamico.
- Facilità d’uso: Trascinate le linee ai livelli desiderati e cliccate su “Place Order”.
Vantaggi:
- Elimina gli errori nel calcolo del lotto.
- Visualizza tutti i parametri necessari della posizione.
- Risparmia tempo nello scalping e nel trading intraday.