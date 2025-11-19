SmartLot Manager è un assistente professionale per i trader che apprezzano velocità e precisione. Dimenticate il calcolo manuale dei lotti e i tentativi di indovinare quanto perderete o guadagnerete. L’utility permette di piazzare ordini e gestire i rischi semplicemente spostando le linee sul grafico.

Vedete i vostri livelli di Stop Loss e Take Profit non solo come prezzi, ma come importi concreti nella valuta del vostro deposito.

Caratteristiche principali:

Trading visuale: Tre linee (Ingresso, Stop Loss, Take Profit) permettono di regolare visivamente l’operazione prima di aprirla.

Tre linee (Ingresso, Stop Loss, Take Profit) permettono di regolare visivamente l’operazione prima di aprirla. Calcolo istantaneo: Il pannello mostra il potenziale profitto e perdita nella valuta del deposito e in punti in tempo reale.

Il pannello mostra il potenziale profitto e perdita nella valuta del deposito e in punti in tempo reale. Tutti i tipi di ordini: Supporto per esecuzione a mercato e ordini pendenti (Limit/Stop). L’utility rileva automaticamente il tipo di ordine (Buy/Sell, Limit/Stop) in base alla posizione del prezzo di ingresso.

Supporto per esecuzione a mercato e ordini pendenti (Limit/Stop). L’utility rileva automaticamente il tipo di ordine (Buy/Sell, Limit/Stop) in base alla posizione del prezzo di ingresso. Gestione del rischio: Comodo calcolo del volume della posizione (lotto) basato sul rischio specificato. Le impostazioni includono 2 modalità: lotto fisso e dinamico.

Comodo calcolo del volume della posizione (lotto) basato sul rischio specificato. Le impostazioni includono 2 modalità: lotto fisso e dinamico. Facilità d’uso: Trascinate le linee ai livelli desiderati e cliccate su “Place Order”.

Vantaggi: