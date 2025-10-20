Advanced Asktrend Filter MT4
- Indicatori
- Temirgali Orazbayev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Advanced Asktrend Filter MT4 è un filtro di tendenza intelligente, progettato per identificare con precisione la direzione del mercato e filtrare il rumore. L’indicatore si adatta dinamicamente alla volatilità variabile e aiuta a rilevare i cambiamenti di tendenza in tempo utile, fornendo punti affidabili di ingresso e uscita.
Funziona efficacemente sia in fasi di tendenza che in segmenti laterali. Adatto a tutti gli stili di trading — dallo scalping aggressivo alle strategie posizionali più tranquille.
⚙️ Impostazione:
Calculate period — l’unico parametro principale. Determina l’intervallo temporale su cui si basa il calcolo della volatilità interna e della struttura di tendenza.
(Valori più alti rendono i segnali più “morbidi”. Valori più bassi rendono l’indicatore più sensibile.)
🔧 Caratteristiche tecniche:
L’indicatore utilizza 4 buffer:
-
Buffer 0 — freccia blu: segnale di cambio a tendenza rialzista.
-
Buffer 1 — freccia rossa: segnale di cambio a tendenza ribassista.
-
Buffer 2 — linea blu: mostra tendenza rialzista stabile.
-
Buffer 3 — linea rossa: mostra tendenza ribassista stabile.
Advanced Asktrend Filter MT4 è minimalismo nelle impostazioni e massimalismo nei risultati. Interfaccia semplice, alta informatività, logica affidabile.
Installa. Attiva. Opera nel flusso del trend.