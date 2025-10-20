Mean reversion quant
- Dmitriy Nechaev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Presentiamo "Mean Reversion Quant"
Vi presento "Mean Reversion Quant" — un bot di trading sviluppato per un'efficace negoziazione a griglia di ordini (grid trading) utilizzando l'intelligenza artificiale (IA). L'ho creato per operare in modo affidabile sulla base di comprovate strategie di ritorno alla media (mean reversion). L'obiettivo è la stabilità e la prevedibilità, e non semplicemente un'alta frequenza di operazioni.
Cosa fa "Mean Reversion Quant":
-
Griglia Adattiva Intelligente con Possibilità di Ottimizzazione: Il bot negozia utilizzando una griglia adattiva intelligente che può essere ottimizzata in base alle mutevoli condizioni di mercato. Ciò consente al sistema di adattare dinamicamente i parametri della griglia per la massima efficacia.
-
Trading Affidabile con Griglia di Ordini: Mean Reversion Quant utilizza una strategia a griglia di ordini per negoziare efficacemente, catturando il ritorno del prezzo alla media.
-
Intelligenza Artificiale per la Precisione: Il bot integra moderne tecnologie di IA e reti neurali per un'analisi approfondita del mercato, l'identificazione di tendenze nascoste e l'ottimizzazione del posizionamento degli ordini nella griglia.
-
Focus su AUDCAD: Gli algoritmi del bot sono sintonizzati con precisione sulla coppia di valute AUDCAD, garantendo massima efficacia e accuratezza nel trading.
-
Funzionamento 24/5: Il bot negozia 24 ore su 24 durante tutta la settimana lavorativa.
-
Impostazioni di Rischio Flessibili: Avete il controllo completo sul livello di rischio con cui vi sentite a vostro agio, regolando i parametri della griglia di ordini.
-
Interfaccia Intuitiva: Il bot è facile da usare anche per i principianti, grazie alla sua interfaccia intuitiva.
Come "Mean Reversion Quant" prende decisioni:
Il bot non ha fretta. Aspetta pazientemente i punti di ingresso più vantaggiosi per piazzare gli ordini nella griglia, utilizzando un complesso di indicatori e modelli potenziati dall'intelligenza artificiale. La cosa più importante è la qualità e la disposizione ottimale degli ordini, non la loro quantità.
Requisiti di Deposito:
Il deposito minimo per iniziare a lavorare con il bot è di $200, ma per ottenere i migliori risultati e un funzionamento più stabile, il deposito desiderabile è di $500.
Se negoziate AUDCAD e state cercando un assistente affidabile per il trading a griglia con l'IA, Mean Reversion Quantpuò diventare la vostra soluzione ideale!
Dettagli Tecnici:
-
Negoziato: Solo AUDCAD.
-
Timeframe: H1 (possibile adattamento).
-
Tipo di Conto: Hedging.
-
Strategia: Utilizza una strategia a griglia di ordini potenziata dall'intelligenza artificiale. Non applica metodi rischiosi come il Martingala. Chiude le posizioni in base a segnali, Stop Loss o Take Profit.
-
Parametri: Tutte le impostazioni necessarie, inclusi "Lotto Progressivo" (Progressive lot), "Lotto Fisso" (Fixed lot), "Max Posizioni" (Max positions), "Ritardo Temporale" (Time delay), "Max Spread" (Max spread), "Stop Loss", "Take Profit", così come i parametri per la gestione della griglia di ordini.